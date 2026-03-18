Rejtélyes tragédia: otthonában találták holtan a szexi influenszert

Ayşegül Eraslan neve a török divatvilágban és a közösségi médiában is ismert volt. A fiatal influenszert pénteken találták meg holtan a saját otthonában, miután családtagjai hiába próbálták elérni, ezért aggódva a lakásához mentek – írja a TMZ.

Ayşegül Eraslan, a szexi és dögös influenszer mindössze 27 éves volt, halála sokkolta a rajongókat Fotó:Illusztráció/Unplash

A beszámolók szerint amikor senki nem nyitott ajtót, a rokonok értesítették a rendőrséget. A helyszínre érkező hatóságok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

Ayşegül Eraslan utolsó órái

A sajtóinformációk szerint a fiatal török divatinfluenszer nem sokkal korábban egy egyiptomi utazásról tért haza. A jelentések szerint Sunay Kurtuluş színész rövid látogatást tett nála még aznap, körülbelül egy órával a tragédia előtt.

A színész jogi képviselői az Instagramon kiadott közleményben hangsúlyozták, hogy Kurtuluş együttműködik a hatóságokkal, és csak a nyomozás részeként hallgatták ki. A közlemény szerint a férfi nem tartózkodott a lakásban a tragédia idején.

Ayşegül Eraslan azután vált széles körben ismertté, hogy szerepelt az İşte Benim Stilim című népszerű török divatversenyben. A közösségi médiában több mint 360 ezer követő figyelte a tartalmait.

A fiatal influenszer halála sokkolta a rajongókat, és Törökországban is nagy visszhangot váltott ki. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az ügy részleteit.

