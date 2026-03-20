Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Látta már?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 662,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -67,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 712,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -97,5 Ft

Andrej Babis megszólalt a cseh terrortámadás kapcsán

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folyamatban van a csehországi gyújtogatás kivizsgálása - mondta Andrej Babis cseh kormányfő péntek este a nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülése után, belügyminisztere pedig közölte, hogy a terrorfenyegetettségi szint Csehországban marad az eddigi szinten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Prágától keletre fekvő Pardubicében péntek hajnalban gyújtottak fel egy ipari raktárépületet. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett – jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport csoport e-mailben tájékoztatott.

Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek

Ezt nyilatkoza Babis

Babis a nemzetbiztonsági tanács több mint egyórás ülése után közölte, hogy a gyújtogatás kivizsgálása folyamatban van, de tekintettel erre, részleteket nem mondhat.

Tűz egy csehországi ipari létesítményben, Csehországiterrortámadás
Galéria: Terrortámadás Csehországban
1/7
Az LPP Holding cseh hadiipari vállalat kiégett rakatárépülete előtt tűzoltók és rendőrök a csehországi Pardubicében egy éjszakai tűz után

Felszólította a hadianyagokat gyártó cégeket, hogy telephelyeiket, raktáraikat a lehető legmagasabb szinten biztosítsák. A kormányfő valószínűsítette, hogy a jövőben a működési engedélyek kiadását kiegészítik ezzel a feltétellel. 

Ez nemcsak a cégek, hanem a társadalom biztonsága szempontjából is nagyon fontos dolog

– jegyezte meg Andrej Babis. Hozzátette: a pardubicei cég telephelye gyakorlatilag semmi módon nem volt biztosítva, csak egy éjjeliőr volt a helyszínen.

A miniszterelnök másfelől felszólította a médiát, hogy tájékoztasson objektív módon a történtekről és az azzal összefüggő tényekről. Kifogásolta, hogy a média a civil elhárítással, a Biztonsági Információs Szolgálattal (BIS) kapcsolatban azt írta, hogy a kormány csökkentette az idei évi költségvetését. Babis szerint a BIS az idén 230 millió koronával többet kap, mint tavaly.

Pontosította azokat a sajtóhíreket is, miszerint repülőgépen már útban volt Budapestre, de az események következtében a gépet visszafordította és lemondta részvételét a szombati konferencián. A kormányfő azt mondta, hogy személygépkocsival utazott Budapestre, s azzal fordultak vissza Prágába.

Lubomír Metnar belügyminiszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a terrorfenyegetettségi szint Csehországban továbbra is az eddigi második szinten, azaz B fokon marad, s nem fogják módosítani. A csehországi terrorfenyegetettségi skála négyszintű, a legalacsonyabb A-tól a legmagasabb D-ig terjed.

A The Earthquake Faction szerint a raktár felgyújtása összefügg Izrael gázai harci műveleteivel. A raktártűz részben átterjedt a szomszédos adminisztrációs épületre is. Az X közösségi hálózaton röviddel azután megjelent egy videó, amely állítólag a raktár felgyújtását mutatta. A rendőrség bűncselekmény szándékos elkövetésének gyanújával vizsgálja az esetet. Lenka Bradácová prágai államügyész úgy nyilatkozott, hogy terrorizmus gyanús esetről van szó.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!