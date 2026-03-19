Döntött a magyar honvédelmi miniszter a közel-keleti válsággal kapcsolatban

A közel-keleti helyzet súlyosbodása miatt ideiglenes lépésről döntött a NATO és Magyarország. A bagdadi misszió kapcsán Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, hogy hazahozzák a magyar katonákat Irak területéről. A döntést a NATO szövetségeseivel közösen hozták meg az eszkalálódó válság miatt.

Vágólapra másolva!

A bagdadi misszió ideiglenes kivonásáról a honvédelmi miniszter számolt be a Facebook-oldalán. A közel-keleti helyzet tovább fokozódik. NATO szövetségeseinkkel úgy döntöttünk, hogy a bagdadi missziót ideiglenesen kivonjuk Irak területéről. Hazahozzuk katonáinkat!” Ezeket a szavakat osztotta meg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán. Az ügy előzménye a súlyosan eszkalálódó válság a Közel-Keleten.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!