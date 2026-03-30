Rendkívüli

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

iskolabusz

Borzalmas tragédia egy iskolai kiránduláson: két diák meghalt – videón a katasztrófa

Tanulmányi kirándulás közben szenvedett súlyos buszszerencsétlenséget egy diákokat szállító jármű Tennessee államban. A baleset következtében két tanuló meghalt, több utas pedig megsérült. A hatóságok még vizsgálják, pontosan mi vezetett az ütközéshez.
Két diák meghalt, amikor pénteken balesetet szenvedett egy iskolabusz Tennessee államban egy tanulmányi kirándulás közben. A hatóságok szerint a karambol Carroll megyében, helyi idő szerint dél körül történt, és három jármű volt érintett: egy iskolabusz, a Tennessee-i Közlekedési Minisztérium egyik dömpere, valamint egy Chevrolet Trailblazer – írja az ABC News.

Szörnyű balesetet szenvedett egy iskolabusz – a tragédia során ketten meghaltak, többen megsérültek ( A kép illusztráció)

Baleset történt az Egyesült Államokban – két diák életét vesztette

A Tennessee Highway Patrol közlése szerint a buszon összesen 25 diák és öt felnőtt utazott. Két tanulót a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A baleset után nagy erőkkel vonultak ki a mentők, több mentőautó és mentőhelikopter is érkezett, a sérülteket pedig memphisi, nashville-i és dicksoni kórházakba szállították.

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a sérültek állapotát, ahogy az elhunyt diákok személyazonosságát sem. Travis Plotzer, a Tennessee-i Autópálya-rendőrség őrnagya azt mondta, a baleset pontos körülményeit még vizsgálják, de az eddigi adatok alapján a dömpernek nem volt szerepe az ütközés kiváltásában. Az érintett diákok a Kenwood Middle School tanulói voltak, és Jackson városába tartottak kirándulásra.

 

 

 

