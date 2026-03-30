Borzalmas tragédia egy iskolai kiránduláson: két diák meghalt – videón a katasztrófa

Két diák meghalt, amikor pénteken balesetet szenvedett egy iskolabusz Tennessee államban egy tanulmányi kirándulás közben. A hatóságok szerint a karambol Carroll megyében, helyi idő szerint dél körül történt, és három jármű volt érintett: egy iskolabusz, a Tennessee-i Közlekedési Minisztérium egyik dömpere, valamint egy Chevrolet Trailblazer – írja az ABC News.

Szörnyű balesetet szenvedett egy iskolabusz – a tragédia során ketten meghaltak, többen megsérültek ( A kép illusztráció)

A Tennessee Highway Patrol közlése szerint a buszon összesen 25 diák és öt felnőtt utazott. Két tanulót a helyszínen halottnak nyilvánítottak. A baleset után nagy erőkkel vonultak ki a mentők, több mentőautó és mentőhelikopter is érkezett, a sérülteket pedig memphisi, nashville-i és dicksoni kórházakba szállították.

A school bus transporting 25 students and five adults from Clarksville on a field trip crashed into a state dump truck in Carroll County on Friday. https://t.co/NShZCbVNtn — wvlt (@wvlt) March 30, 2026

A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a sérültek állapotát, ahogy az elhunyt diákok személyazonosságát sem. Travis Plotzer, a Tennessee-i Autópálya-rendőrség őrnagya azt mondta, a baleset pontos körülményeit még vizsgálják, de az eddigi adatok alapján a dömpernek nem volt szerepe az ütközés kiváltásában. Az érintett diákok a Kenwood Middle School tanulói voltak, és Jackson városába tartottak kirándulásra.