Részeg sofőr miatt vesztette el gyermekét egy várandós nő

Őrizetbe vettek egy férfit, aki ittasan okozott karambolt az Egyesült Államokban. A balesetben egy várandós nő is megsérült, és elvesztette a magzatát.
Súlyos testi sértéssel vádolnak egy férfit, aki súlyos közlekedési balesetet okozott Texasban, aminek következményeként egy várandós nő elvetélt – írja a Law & Crime. 

A 30 éves Alexander Diaz Mendoza múlt hét csütörtökön a megengedett sebességhatár közel duplájával haladva súlyos közlekedési balesetet okozott.

 A karambolban négy jármű ütközött össze. Az egyik autó, amit egy várandós nő vezetett, felborult és az árokba csapódott. 

Az ütközés hatására a kismamánál beindult a szülés. Kórházba szállították, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre, de a magzat életét már nem tudták megmenteni. 

A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy Mendoza alkoholos befolyásoltság mellett ült volán mögé. 

A baleset körülményeinek vizsgálata még folyamatban van, Mendozát őrizetbe vették és a megyei fogdában várja a tárgyalás kezdetét. 

