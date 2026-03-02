Részeg sofőr miatt vesztette el gyermekét egy várandós nő

Súlyos testi sértéssel vádolnak egy férfit, aki súlyos közlekedési balesetet okozott Texasban, aminek következményeként egy várandós nő elvetélt – írja a Law & Crime.

Alkoholos befolyásoltság alatt okozott súlyos balesetet egy férfi Texasban. A sofőr miatt egy várandós nő elvesztette a magzatát. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 30 éves Alexander Diaz Mendoza múlt hét csütörtökön a megengedett sebességhatár közel duplájával haladva súlyos közlekedési balesetet okozott.

A karambolban négy jármű ütközött össze. Az egyik autó, amit egy várandós nő vezetett, felborult és az árokba csapódott.

Az ütközés hatására a kismamánál beindult a szülés. Kórházba szállították, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre, de a magzat életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy Mendoza alkoholos befolyásoltság mellett ült volán mögé.

A baleset körülményeinek vizsgálata még folyamatban van, Mendozát őrizetbe vették és a megyei fogdában várja a tárgyalás kezdetét.

