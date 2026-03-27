Sokkoló videó: 12 méteres bálna teteme sodródott partra

A New York közelében partra sodródott bálna esete nem egyedi, az utóbbi időszakban egyre több hasonló esetet regisztrálnak. A szakemberek szerint a bálna pusztulás hátterében több tényező is állhat, ezért a boncolás során próbálnak pontos válaszokat találni. Az eset ismét felveti a tengeri emlősök és a tengeri állatok védelmének fontosságát – tájékoztat a People.

A bálna megjelenése sokkolta a helyszínen tartózkodókat - Képünk illusztráció

Fotó: DAVID SWANSON / AFP

A bálna tetemét először Long Island közelében észlelték, mintegy 24 kilométerre a parttól. Később a tetem New York városához tartozó Rockaway Beach partszakaszára sodródott.

Mi okozza a bálnák pusztulását a keleti parton?

A bálna pusztulás hátterében több lehetséges ok is állhat például:

hajókkal való ütközés,

zajszennyezés,

környezeti változások

betegségek.

A szakértők ezért végeznek részletes vizsgálatokat, hogy pontos képet kapjanak az okokról.

Mit kell tenni, ha partra sodródott bálnát találunk? A hatóságok azt kérik, hogy senki ne közelítse meg a tetemet. Az ilyen eseteket azonnal jelenteni kell a megfelelő szerveknek, és legalább 45 méteres távolságot kell tartani.

Veszélyes-e egy elpusztult bálna a parton?

Még egy elpusztult bálna is veszélyes lehet. A bomló test gázokat bocsáthat ki, valamint a hullámzás miatt mozgásba jöhet, ami sérülést okozhat.

Milyen törvény védi a bálnákat és tengeri emlősöket?

A tengeri emlősök, így a bálnák is, a Marine Mammal Protection Act nevű törvény védelme alatt állnak. Ez tiltja az állatok megközelítését, etetését vagy bármilyen zavarását.