Rendkívüli

Putyin bejelentésétől rettegett Brüsszel – ez nagyon fog fájni

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

bálna

Sokkoló videó: 12 méteres bálna teteme sodródott partra

Egy mintegy 12 méteres tengeri emlős teteme került partra New Yorknál, a Queens városrészhez tartozó Rockaway Beach partszakaszán. A bálna tetemének felbukkanása ismét ráirányította a figyelmet a keleti parton tapasztalható aggasztó jelenségekre. A szakértők már vizsgálják az eset körülményeit, miközben a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a lakosság számára.
A New York közelében partra sodródott bálna esete nem egyedi, az utóbbi időszakban egyre több hasonló esetet regisztrálnak. A szakemberek szerint a bálna pusztulás hátterében több tényező is állhat, ezért a boncolás során próbálnak pontos válaszokat találni. Az eset ismét felveti a tengeri emlősök és a tengeri állatok védelmének fontosságát – tájékoztat a People.

A bálna megjelenése sokkolta a helyszínen tartózkodókat - Képünk illusztráció
Fotó: DAVID SWANSON / AFP

A bálna tetemét először Long Island közelében észlelték, mintegy 24 kilométerre a parttól. Később a tetem New York városához tartozó Rockaway Beach partszakaszára sodródott.

Mi okozza a bálnák pusztulását a keleti parton?

A bálna pusztulás hátterében több lehetséges ok is állhat például:

  • hajókkal való ütközés, 
  • zajszennyezés, 
  • környezeti változások 
  • betegségek. 

A szakértők ezért végeznek részletes vizsgálatokat, hogy pontos képet kapjanak az okokról.

Mit kell tenni, ha partra sodródott bálnát találunk?

A hatóságok azt kérik, hogy senki ne közelítse meg a tetemet. Az ilyen eseteket azonnal jelenteni kell a megfelelő szerveknek, és legalább 45 méteres távolságot kell tartani.

Veszélyes-e egy elpusztult bálna a parton?

Még egy elpusztult bálna is veszélyes lehet. A bomló test gázokat bocsáthat ki, valamint a hullámzás miatt mozgásba jöhet, ami sérülést okozhat.

Milyen törvény védi a bálnákat és tengeri emlősöket?

A tengeri emlősök, így a bálnák is, a Marine Mammal Protection Act nevű törvény védelme alatt állnak. Ez tiltja az állatok megközelítését, etetését vagy bármilyen zavarását.

