Videón az életéért küzdő bálna, így próbálják megmenteni az életét

Stephanie Gross, a szárazföldi és vízi állatvilág kutatóintézet (ITAW) munkatársa a legutóbbi bálnamentési kísérletről elmondta, hogy homokkotróval próbáltak utat vájni a tíz méter hosszú púpos bálnának a mélyebb víz felé, de a talaj túl keménynek bizonyult.

A bálnamentés pillanatai

Nem adják fel a bálnamentést

Sven Partheil-Böhnke, a helyi polgármester hozzátette, hogy továbbra is mindent elkövetnek az állat megmentéséért.

A helyszínre újabb mentőeszközt szállítanak, amely várhatóan szerdán érkezik meg. A bálna kiszabadítását csütörtökön kísérlik meg újra.

Az állatvédők által készített drónfelvételek szerint a bajba jutott bálna valószínűleg egy fiatal hím példány. A csoport szerint vándorlás közben ragadt a sekély vízben, és a közelmúltban feltehetően ezt a példányt látták többször is felbukkanni a környező vizekben.

Kedd óta több módon is próbálták a mély víz felé terelni, egyebek között csónakokkal, de az állat pánikba esett, amikor a közelébe mentek.

In a race against time, rescue teams at Timmendorfer Strand beach in northern Germany have been trying to refloat a 10-meter-long humpback whale since it became stranded in shallow water on Monday. pic.twitter.com/yCAyOolkxN — The Associated Press (@AP) March 25, 2026

Ursula Siebert, a ITAW vezetője hangsúlyozta, hogy az állat elaltatása, hogy megkíméljék a szenvedéstől, nem opció, nemzetközi egyezmények szabályozzák, hogy mit és hogyan lehet tenni ilyen esetekben.

A bálna egészségi állapota aggasztó, mind a bőre, mind az általános állapota tekintetében. És még ha kiszabadítanák is, a Balti-tenger hosszú távon veszélyes lehet számára a hajóforgalom miatt – mondták el a mentésen dolgozók.

A hosszúszárnyú vagy púpos bálnák (Megaptera novaeangliae) az összes sarkvidéki és trópusi óceánban előfordulnak főként a nyílt vízben, de a partok közelében is feltűnnek, különösen a szaporodás idején.

Hosszuk meghaladhatja a 10 métert, súlyuk pedig elérheti a 30 tonnát.

Először figyelték meg, hogy a gyilkos bálnák és delfinek együtt vadásznak

Egy friss tanulmány szerint a két faj közös stratégiát alakított ki a hatékonyabb zsákmányszerzés érdekében. Drónfelvételek és víz alatti videók igazolták, hogy a gyilkos bálnák és delfinek váratlan módon együtt vadásznak lazacra Brit Columbia közelében.

A kardszárnyú delfinek viselkedése a kutatókat is meglepte

Kutatók figyelték meg, amint az orkáknak is nevezett kardszárnyú delfinek tengeri moszatot harapnak le, majd ezeket a hosszúkás darabokat egymás hátára helyezik. Ezt követően a két állat testi kontaktusba kerül, mintha masszíroznák egymást.

