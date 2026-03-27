Hosszú küzdelem után kiszabadult a bálna, de még mindig nincs vége a drámának

A bálna azon a csatornán tudott kijutni a mély vízbe, amelyet egy úszó kortógép vájt számára. A bálnamentésben résztvevő biológus csütörtökön merült le a bajba jutott bálnához, hogy a csatorna felé terelgesse.

A bálnamentés kritikus szakasza véget ért, az állat a mély vízbe került

Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Napokig tartott a bálnamentési akció

A mentésen dolgozó szakemberekkel együtt Lehmann azt reméli, hogy a több mint 10 méteres bálna a mély vízben marad, és az Északi-tenger felé veszi az irányt. A biológus hangsúlyozta, hogy a tengeri emlős még koránt sincs biztonságban, a homokpadról való kiszabadulása egyelőre csak az első kis lépés volt a helyes irányba. Csak akkor lesz otthon, ha eléri az Atlanti-óceánt – fűzte hozzá.

A bálnát kedd óta több módon is próbálták a mély víz felé terelni, egyebek között csónakokkal, de az állat pánikba esett, amikor a közelébe mentek. A mentőcsapatoknak egy ponton sikerült a bálna fejét a nyílt víz irányába fordítani, abban bízva, hogy saját erejéből visszaúszik. Az állat azonban ismét visszakerült a sekély részre, ami tovább rontotta a helyzetet.