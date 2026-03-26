Versenyt futnak az idővel: egy bálna életét próbálják megmenteni Németországban

Egy körülbelül 10 méteres púpos bálna rekedt meg a sekély vízben a Timmendorfer Strand közelében, a Balti-tenger partján. Az állat több tonnát nyom, és napok óta nem sikerült visszajuttatni a mélyebb vízbe – írja a SkyNews.

A szakemberek minden eszközt bevetnek, hogy megmentsék a bálna életét. Fotó: -STR / SEA SHEPHERD

Az árapály sem segített a bálnán

A mentés hétfőn kezdődött, amikor a hatóságok – köztük a parti őrség és tűzoltók – hajókkal, felfújható csónakokkal és drónokkal próbálták segíteni az állatot. A szakértők még az árapálytól is azt remélték, hogy segít kiszabadítani a bálnát, ám ez nem történt meg.

Hiába minden próbálkozás: a bálna visszatért a veszélyzónába

A mentőcsapatoknak egy ponton sikerült a bálna fejét a nyílt víz irányába fordítani, abban bízva, hogy saját erejéből visszaúszik. Az állat azonban ismét visszakerült a sekély részre, ami tovább rontotta a helyzetet.

A hajók által keltett hullámok sem hoztak áttörést, pedig ezzel próbálták „meglökni” a hatalmas testet. A szakértők nem merik vontatni a bálnát, mivel az súlyos sérüléseket okozhatna.

Halálos ítélet lehet, ha nem sikerül a bálna mentés

A tengeri élővilág védelmével foglalkozó Sea Shepherd egyik szakértője szerint az állat állapota óráról órára romlik.

Ha nem sikerül visszajuttatni a mély vízbe, az gyakorlatilag halálos ítélet.

A feltételezések szerint egy fiatal hímbálnáról van szó, amely korábban már feltűnt a Wismar kikötő közelében. A szakértők szerint a hímek gyakrabban tévednek ilyen veszélyes vizekre.

Mi okozhatta a bajt? – halászháló is szerepet játszhatott

A mentés során a szakemberek egy halászháló darabjait találták a bálna testére tekeredve, amit sikerült eltávolítani. Bár nem biztos, hogy ez okozta a bajt, jelentősen hozzájárulhatott ahhoz, hogy az állat irányt tévesztett.

A helyszínt kordonnal zárták le, hogy a kíváncsiskodók ne zavarják tovább az amúgy is stresszes állatot.

Videón az életéért küzdő bálna, így próbálják megmenteni a csapdából

Még mindig nem sikerült visszajuttatni a biztonságos, mély vízbe azt a bálnát, amely a Balti-tenger németországi partvidékén, Timmendorfer Beach-nél feneklett meg hétfőn a sekély vízben – számoltak be róla kedden a helyszínen dolgozó állatvédelmi szakemberek. A bálnamentés továbbra is sikertelen.