Szörnyű tragédia történt – legalább kétszázan meghaltak

A bányakatasztrófa kedden történt a Rubaya bányákban, amelyek Kelet-Kongó egyik legjelentősebb koltánlelőhelyének számítanak. A kongói minisztérium szerint legalább 200 bányász vesztette életét, amikor a bánya egyik része váratlanul beomlott. A régió egyébként évek óta fegyveres konfliktusok színtere, és jelenleg a M23 nevű lázadócsoport ellenőrzi a területet – adott hírt az Independent.

A világ legnagyobb koltánlelőhelyén, a kongói Rubayában egy hónap alatt a második súlyos bányakatasztrófa történt – Fotó: AFP

A lázadók szerint nem omlás történt a bányakatasztrófa során

Az M23 egyik vezető tisztviselője, Fanny Kaj szerint a hivatalos számok nem felelnek meg a valóságnak. Állítása szerint nem bányabeomlás történt, hanem bombázások okozták a tragédiát, és mindössze öt ember halt meg.

Amit az emberek terjesztenek, az nem igaz. Nem volt földcsuszamlás, bombázások történtek, és az áldozatok száma sem az, amit mondanak

– állította.

Egy helyszínen dolgozó bányász azonban egészen másról számolt be. Ibrahim Taluseke elmondta, hogy több mint 200 holttest kiemelésében segített a romok közül. Hozzátette: a bányagödrök tulajdonosai nem szeretnék, ha a halottak pontos számát nyilvánosságra hoznák.

A mobiltelefonok kulcsfontosságú nyersanyaga

A tragédia egy olyan nyersanyag kitermelése közben történt, amely világszerte kulcsfontosságú az elektronikai ipar számára. A koltán egy fekete, fémes érctípus, amelyből a ritka tantalum nevű fém nyerhető ki. Ez az anyag nélkülözhetetlen többek között:

okostelefonok,

számítógépek,

valamint repülőgép-hajtóművek gyártásához.

A világ koltántermelésének körülbelül 40 százaléka Kongóból származik, és a rubayai bányák egymagukban a globális tantálkínálat több mint 15 százalékát adják.

Lázadók uralják a bányát

A M23 lázadók 2024 májusában foglalták el Rubayát, és azóta ellenőrzik a bányákat. Egy ENSZ-jelentés szerint a csoport adókat vet ki a koltán kereskedelmére és szállítására, amiből havonta legalább 800 ezer dolláros (272,5 millió forint) bevételre tesznek szert.

Kelet-Kongó régóta a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságának helyszíne. A különböző fegyveres konfliktusok miatt több mint 7 millió ember kényszerült elhagyni az otthonát, és csak tavaly december óta több mint 300 ezren menekültek el. Bár júniusban a kongói és a ruandai kormány amerikai közvetítéssel békemegállapodást írt alá, a harcok továbbra sem értek véget, és a térségben folyamatosak az összecsapások.

A mostani tragédia különösen megrázó, mert alig egy hónappal korábban egy másik bányabeomlás is több mint 200 ember életét követelte ugyanebben a térségben.

Mindenkit elnyelt a bánya, nők és gyerekek is meghaltak

