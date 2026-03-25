Fico dörgedelmes üzenetet küldött von der Leyennek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és az egész általa vezetett testület is kezd nevetségessé válni amiatt, hogy a kijevi vezetés nem engedi az uniós vizsgálócsoportnak azt, hogy a helyszínen meggyőződhessen a Barátság kőolajvezeték állapotáról – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után, a Facebookon nyilvánosságra hozott videójában.

A Barátság kőolajvezeték helyzete az uniós-ukrán kapcsolatokra is hatással van

Fotó: MTI

Robert Fico elmondta: tudomásul vették, hogy az ukrán fél elutasítja, hogy az uniós vizsgálócsoport a helyszínen győződhessen meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról és ez valamit sejtet, valamint szerinte ez a helyzet, kezdi nevetségessé tenni az EB vezetését és az egész EB-t is.

Számomra kezd nevetségessé válni az EB elnöke és az egész EB amiatt, ahogyan (Volodimir) Zelenszkij ukrán elnök felseper velük

– fogalmazott Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök rámutatott: a Barátság kőolajvezeték továbbra is le van zárva, nincs semmilyen időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyitnák meg újra a szállítást a kőolajvezetéken. Hozzátette: jelenleg az ország kőolajellátása terén a helyzet nagyon bonyolult, a Slovnaft pozsonyi kőolajfinomító kénytelen világszerte különböző forrásokból beszerezni a kőolajat, valamint továbbra is érvényes az, hogy a tranzitilletékek az Adria kőolajvezetéken – amelyen keresztül ez a kőolaj Szlovákiába kellene, hogy jusson - rendkívül magasak, és a Slovnaft továbbra is az állami tartalékalapból rendelkezésére bocsátott készleteket használja.

Robert Fico közölte, hogy a jelenlegi körülmények mellett a szlovák kormány azon dolgozik, hogy a továbbiakban is a környező országok árszintjeihez hasonló szinten tartsák az üzemanyagok árát Szlovákiában. Elmondta azt is, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozóan a múlt héten bevezetett – eredetileg egy hónapos időszakra tervezett - korlátozások működőképesnek bizonyultak és a szlovák kormány azok megtartását tervezi.