Fico dörgedelmes üzenetet küldött von der Leyennek

Az ukrán–szlovák viszony újabb feszültségpontja került napirendre egy friss politikai nyilatkozat nyomán. A Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet miatt Robert Fico élesen bírálta az Európai Bizottságot és annak vezetését.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és az egész általa vezetett testület is kezd nevetségessé válni amiatt, hogy a kijevi vezetés nem engedi az uniós vizsgálócsoportnak azt, hogy a helyszínen meggyőződhessen a Barátság kőolajvezeték állapotáról – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után, a Facebookon nyilvánosságra hozott videójában.

A Barátság kőolajvezeték helyzete az uniós-ukrán kapcsolatokra is hatással van
Robert Fico elmondta: tudomásul vették, hogy az ukrán fél elutasítja, hogy az uniós vizsgálócsoport a helyszínen győződhessen meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról és ez valamit sejtet, valamint szerinte ez a helyzet, kezdi nevetségessé tenni az EB vezetését és az egész EB-t is.

Számomra kezd nevetségessé válni az EB elnöke és az egész EB amiatt, ahogyan (Volodimir) Zelenszkij ukrán elnök felseper velük

– fogalmazott Robert Fico.

A szlovák miniszterelnök rámutatott: a Barátság kőolajvezeték továbbra is le van zárva, nincs semmilyen időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyitnák meg újra a szállítást a kőolajvezetéken. Hozzátette: jelenleg az ország kőolajellátása terén a helyzet nagyon bonyolult, a Slovnaft pozsonyi kőolajfinomító kénytelen világszerte különböző forrásokból beszerezni a kőolajat, valamint továbbra is érvényes az, hogy a tranzitilletékek az Adria kőolajvezetéken – amelyen keresztül ez a kőolaj Szlovákiába kellene, hogy jusson - rendkívül magasak, és a Slovnaft továbbra is az állami tartalékalapból rendelkezésére bocsátott készleteket használja.

Robert Fico közölte, hogy a jelenlegi körülmények mellett a szlovák kormány azon dolgozik, hogy a továbbiakban is a környező országok árszintjeihez hasonló szinten tartsák az üzemanyagok árát Szlovákiában. Elmondta azt is, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozóan a múlt héten bevezetett – eredetileg egy hónapos időszakra tervezett - korlátozások működőképesnek bizonyultak és a szlovák kormány azok megtartását tervezi.

