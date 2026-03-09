Barbie története: egy üzletasszony merész ötlete, ami mindent megváltoztatott

A Barbie története egy amerikai üzletasszony, Ruth Handler nevéhez fűződik, aki lánya játékát figyelve ismerte fel a piaci rést: a kislányok nem csupán gyerekbabákkal, hanem felnőtt karakterekkel is szeretnének játszani. Férje a Mattel társalapítója volt, ám eleinte nem hitt az ötlet sikerében.
Barbie története – a Bild Lilli ihletése és az 1959-es debütálás
Az áttörést egy európai utazás hozta meg, amikor Handler rátalált a német Bild Lilli baba figurára, amelyet Reinhard Beuthin alkotott a Die Bild-Zeitung számára. A Lilli karaktere öntudatos, modern nő volt – pontosan az a felnőtt öltöztethető baba, amit Handler elképzelt.
Barbie 1959. március 9-én debütált a New York-i játékvásáron. Az első modell fekete-fehér zebracsíkos úszódresszt viselt, lófarokkal, szőke és barna változatban.
Az első évben mintegy 350 000 darabot adtak el – ez a szám megalapozta a Mattel későbbi rekordeladásait.
A divatbaba marketingforradalma és világsikere
A Barbie marketingstratégia úttörőnek számított: televíziós reklámkampányokkal népszerűsítették, ami akkoriban forradalmi húzás volt a játékpiacon. A márka hamar globális jelenséggé vált, több mint 150 országban értékesítették.
A Mattel szerint hosszú időn keresztül minden másodpercben három Barbie talált gazdára valahol a világon. A márka nemcsak játékokat, hanem könyveket, videójátékokat és animációs filmeket is piacra dobott.
1974-ben a New York-i Times Square egyik szakasza egy hétre a Barbie Boulevard nevet viselte, 1985-ben pedig Andy Warhol is megfestette a babát.
Barbie fiktív életrajza és karaktere
Barbie teljes neve Barbara Millicent Roberts, a történet szerint a wisconsini Willowsból származik. Párja, Ken 1961-ben jelent meg. A karakter több mint 40 háziállattal, rózsaszín kabrióval és pilótaengedéllyel is büszkélkedhetett.
A Barbie karrierek listája rendkívül hosszú: volt űrhajós (1965), orvos (1988), autóversenyző és még számtalan más foglalkozás képviselője. Ezzel a Mattel azt kívánta üzenni, hogy a nők bármilyen pályán helytállhatnak.
Viták és társadalmi kérdések
A Barbie-vita évtizedek óta napirenden van. Sokan irreális testképet róttak fel a babának, mások a szerepmintaként betöltött hatását bírálták. 1992-ben a Teen Talk Barbie egyik mondata – „A matek nehéz!” – komoly felháborodást váltott ki, amely után a Mattel visszavonta a kifogásolt szöveget.
2003-ban Szaúd-Arábiában betiltották a Barbie forgalmazását, mivel nem felelt meg az iszlám értékrendnek. A kritikusok szerint a baba túlzottan idealizált női testképet sugallt, míg támogatói a női szerepek sokszínűségét hangsúlyozták.
A Barbie története ma is folytatódik
A Barbie története több mint hat évtized után is aktuális. A márka folyamatosan alkalmazkodik a társadalmi változásokhoz: különböző testalkatú, bőrszínű és foglalkozású modellek jelentek meg az elmúlt években. A cél ma már nem csupán a divat, hanem az elfogadás és a sokszínűség bemutatása is.
Film is készült belőle
A Barbie története nemcsak a játékpiacon írt sikertörténetet, hanem a mozivásznon is: 2023-ban bemutatták a Barbie című amerikai fantasy filmvígjátékot, amelyet Greta Gerwig rendezett Noah Baumbach forgatókönyvéből, a főszerepekben Margot Robbie és Ryan Gosling látható. A film szatirikus, helyenként szürreális módon reflektál a nemi szerepekre és a társadalmi elvárásokra, az Egyesült Államokban 2023. július 21-én, Magyarországon pedig július 20-án mutatták be a mozikban.
