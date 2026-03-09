Barbie története: egy üzletasszony merész ötlete, ami mindent megváltoztatott

A Barbie története egy amerikai üzletasszony, Ruth Handler nevéhez fűződik, aki lánya játékát figyelve ismerte fel a piaci rést: a kislányok nem csupán gyerekbabákkal, hanem felnőtt karakterekkel is szeretnének játszani. Férje a Mattel társalapítója volt, ám eleinte nem hitt az ötlet sikerében.

A Barbie története az 1959-es zebracsíkos úszódresszes bemutatótól a Bild Lilli ihletésen át a világsikerig ívelFotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Barbie története – a Bild Lilli ihletése és az 1959-es debütálás

Az áttörést egy európai utazás hozta meg, amikor Handler rátalált a német Bild Lilli baba figurára, amelyet Reinhard Beuthin alkotott a Die Bild-Zeitung számára. A Lilli karaktere öntudatos, modern nő volt – pontosan az a felnőtt öltöztethető baba, amit Handler elképzelt.

Barbie 1959. március 9-én debütált a New York-i játékvásáron. Az első modell fekete-fehér zebracsíkos úszódresszt viselt, lófarokkal, szőke és barna változatban.

Az első évben mintegy 350 000 darabot adtak el – ez a szám megalapozta a Mattel későbbi rekordeladásait.

A divatbaba marketingforradalma és világsikere

A Barbie marketingstratégia úttörőnek számított: televíziós reklámkampányokkal népszerűsítették, ami akkoriban forradalmi húzás volt a játékpiacon. A márka hamar globális jelenséggé vált, több mint 150 országban értékesítették.

A Mattel szerint hosszú időn keresztül minden másodpercben három Barbie talált gazdára valahol a világon. A márka nemcsak játékokat, hanem könyveket, videójátékokat és animációs filmeket is piacra dobott.

1974-ben a New York-i Times Square egyik szakasza egy hétre a Barbie Boulevard nevet viselte, 1985-ben pedig Andy Warhol is megfestette a babát.

Barbie fiktív életrajza és karaktere

Barbie teljes neve Barbara Millicent Roberts, a történet szerint a wisconsini Willowsból származik. Párja, Ken 1961-ben jelent meg. A karakter több mint 40 háziállattal, rózsaszín kabrióval és pilótaengedéllyel is büszkélkedhetett.

A Barbie karrierek listája rendkívül hosszú: volt űrhajós (1965), orvos (1988), autóversenyző és még számtalan más foglalkozás képviselője. Ezzel a Mattel azt kívánta üzenni, hogy a nők bármilyen pályán helytállhatnak.