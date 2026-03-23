Mocskos kommentekkel gyalázzák a híres színészt – már az utcára se mer kimenni

Barry Keoghan nyíltan beszélt arról, hogy az online bántalmazás milyen súlyos hatással van rá. Az Oscar-jelölt színészt nem csak a közösségi médiában érik támadások, és ezek már a mentális egészségére és szakmai életére is kihatnak, különösen a Sabrina Carpenterrel való szakítása után felerősödött figyelem miatt – tájékoztat a The Guardian.

Barry Keoghan elegáns szettben érkezett a Vanity Fair Oscar-partira

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Miért vonul vissza Barry Keoghan?

Barry Keoghan elmondása szerint az online bántalmazás következtében egyre inkább visszahúzódik a nyilvánosságtól. Már nem szívesen jelenik meg eseményeken, és a hétköznapi életében is kerüli a nyilvános helyeket. Saját bevallása szerint ez a folyamat már túlmutat az átlagos kritikákon, és komoly problémává vált számára.

Milyen hatással van az online zaklatás Barry Keoghan életére?

„Rengeteg a gyűlölet az interneten. Sokan a kinézetemet támadják, és ez már túlmutat azon, hogy »mindenki átmegy ilyesmin«. Igen, mindenki találkozik ezzel, de engem visszahúzódóvá tett. Elkezdtem bezárkózni, nem akarok eljárni, nem akarok kimenni. Teljesen őszintén mondom: ez már probléma.”

A színész hozzátette:

Tényleg nem járok el helyekre ezek miatt. És amikor ez már a munkádra is kihat, az komoly gond, mert akkor már a képernyőn sem akarsz megjelenni.

A nyilatkozat jól mutatja, hogy az online bántalmazás nemcsak érzelmi szinten hat, hanem a mindennapi döntéseit és a karrierjét is befolyásolja.

Milyen kritikákat kap Barry Keoghan a külseje miatt?

A színészt gyakran érik bántó megjegyzések a kinézete miatt. Ezek a kritikák már nem egyszerű vélemények, hanem személyeskedő támadások, amelyek hosszú távon rombolják az önbizalmat és a mentális egészséget. Keoghan szerint ezek a megjegyzések különösen nehezen kezelhetők, mivel folyamatosan jelen vannak az online térben.

Hogyan érintette a szakítás Barry Keoghant?

A Sabrina Carpenterrel való szakítása után a figyelem még inkább ráirányult. A színész korábban arról is beszélt, hogy egyes rajongók zaklató módon viselkedtek, sőt a családját is érintették az incidensek. Ez tovább erősítette benne a visszahúzódás iránti igényt, és hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához.

Egyik legemlékezetesebb alakítását az Egy szent szarvas meggyilkolása című Yorgos Lanthimos filmben volt.

Barry Keoghan legújabb projektje a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi (Peaky Blinders: The Immortal Man), amelyben egy új szerepben láthatja majd a közönség. Emellett készül a Beatles-filmsorozat is, ahol Ringo Starr karakterét formálja meg, ami karrierje egyik legnagyobb lehetősége lehet.