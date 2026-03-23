Mocskos kommentekkel gyalázzák a híres színészt – már az utcára se mer kimenni

Barry Keoghan nyíltan beszélt arról, hogy az online bántalmazás milyen súlyos hatással van rá. Az Oscar-jelölt színészt nem csak a közösségi médiában érik támadások, és ezek már a mentális egészségére és szakmai életére is kihatnak, különösen a Sabrina Carpenterrel való szakítása után felerősödött figyelem miatt – tájékoztat a The Guardian.
Miért vonul vissza Barry Keoghan?
Barry Keoghan elmondása szerint az online bántalmazás következtében egyre inkább visszahúzódik a nyilvánosságtól. Már nem szívesen jelenik meg eseményeken, és a hétköznapi életében is kerüli a nyilvános helyeket. Saját bevallása szerint ez a folyamat már túlmutat az átlagos kritikákon, és komoly problémává vált számára.
Milyen hatással van az online zaklatás Barry Keoghan életére?
„Rengeteg a gyűlölet az interneten. Sokan a kinézetemet támadják, és ez már túlmutat azon, hogy »mindenki átmegy ilyesmin«. Igen, mindenki találkozik ezzel, de engem visszahúzódóvá tett. Elkezdtem bezárkózni, nem akarok eljárni, nem akarok kimenni. Teljesen őszintén mondom: ez már probléma.”
A színész hozzátette:
Tényleg nem járok el helyekre ezek miatt. És amikor ez már a munkádra is kihat, az komoly gond, mert akkor már a képernyőn sem akarsz megjelenni.
A nyilatkozat jól mutatja, hogy az online bántalmazás nemcsak érzelmi szinten hat, hanem a mindennapi döntéseit és a karrierjét is befolyásolja.
Milyen kritikákat kap Barry Keoghan a külseje miatt?
A színészt gyakran érik bántó megjegyzések a kinézete miatt. Ezek a kritikák már nem egyszerű vélemények, hanem személyeskedő támadások, amelyek hosszú távon rombolják az önbizalmat és a mentális egészséget. Keoghan szerint ezek a megjegyzések különösen nehezen kezelhetők, mivel folyamatosan jelen vannak az online térben.
Hogyan érintette a szakítás Barry Keoghant?
A Sabrina Carpenterrel való szakítása után a figyelem még inkább ráirányult. A színész korábban arról is beszélt, hogy egyes rajongók zaklató módon viselkedtek, sőt a családját is érintették az incidensek. Ez tovább erősítette benne a visszahúzódás iránti igényt, és hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához.
Egyik legemlékezetesebb alakítását az Egy szent szarvas meggyilkolása című Yorgos Lanthimos filmben volt.
Barry Keoghan legújabb projektje a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi (Peaky Blinders: The Immortal Man), amelyben egy új szerepben láthatja majd a közönség. Emellett készül a Beatles-filmsorozat is, ahol Ringo Starr karakterét formálja meg, ami karrierje egyik legnagyobb lehetősége lehet.
Öngyilkosságba hajszoltak egy tinédzsert
Online zsaroló hajszolt öngyilkosságba egy tinédzsert Angliában, Cheshuntban. A gyászoló szülők létrehoztak egy alapítványt fiuk emlékére, hogy felhívják a fiatalok figyelmét az online tér veszélyeire.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.