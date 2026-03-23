Rendkívüli

Trump bejelentette: itt a vége – az egész világot sokkolta a lépés

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Barry Keoghan

Mocskos kommentekkel gyalázzák a híres színészt – már az utcára se mer kimenni

Az internetes zaklatás egyre több híresség életét nehezíti meg, és komoly hatással lehet a mentális egészségükre. Barry Keoghan esetében az online bántalmazás már odáig fajult, hogy visszahúzódott a nyilvánosságtól, és a mindennapjai is megváltoztak.
Barry Keoghan nyíltan beszélt arról, hogy az online bántalmazás milyen súlyos hatással van rá. Az Oscar-jelölt színészt nem csak a közösségi médiában érik támadások, és ezek már a mentális egészségére és szakmai életére is kihatnak, különösen a Sabrina Carpenterrel való szakítása után felerősödött figyelem miatt – tájékoztat a The Guardian.

Barry Keoghan elegáns szettben érkezett a Vanity Fair Oscar-partira Barry Keoghan wearing McQueen with Dr. Martens boots arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Miért vonul vissza Barry Keoghan?

Barry Keoghan elmondása szerint az online bántalmazás következtében egyre inkább visszahúzódik a nyilvánosságtól. Már nem szívesen jelenik meg eseményeken, és a hétköznapi életében is kerüli a nyilvános helyeket. Saját bevallása szerint ez a folyamat már túlmutat az átlagos kritikákon, és komoly problémává vált számára.

Milyen hatással van az online zaklatás Barry Keoghan életére?

„Rengeteg a gyűlölet az interneten. Sokan a kinézetemet támadják, és ez már túlmutat azon, hogy »mindenki átmegy ilyesmin«. Igen, mindenki találkozik ezzel, de engem visszahúzódóvá tett. Elkezdtem bezárkózni, nem akarok eljárni, nem akarok kimenni. Teljesen őszintén mondom: ez már probléma.”

A színész hozzátette:

Tényleg nem járok el helyekre ezek miatt. És amikor ez már a munkádra is kihat, az komoly gond, mert akkor már a képernyőn sem akarsz megjelenni.

A nyilatkozat jól mutatja, hogy az online bántalmazás nemcsak érzelmi szinten hat, hanem a mindennapi döntéseit és a karrierjét is befolyásolja.

Milyen kritikákat kap Barry Keoghan a külseje miatt?

A színészt gyakran érik bántó megjegyzések a kinézete miatt. Ezek a kritikák már nem egyszerű vélemények, hanem személyeskedő támadások, amelyek hosszú távon rombolják az önbizalmat és a mentális egészséget. Keoghan szerint ezek a megjegyzések különösen nehezen kezelhetők, mivel folyamatosan jelen vannak az online térben.

Hogyan érintette a szakítás Barry Keoghant?

A Sabrina Carpenterrel való szakítása után a figyelem még inkább ráirányult. A színész korábban arról is beszélt, hogy egyes rajongók zaklató módon viselkedtek, sőt a családját is érintették az incidensek. Ez tovább erősítette benne a visszahúzódás iránti igényt, és hozzájárult a jelenlegi helyzet kialakulásához.

Egyik legemlékezetesebb alakítását az Egy szent szarvas meggyilkolása című Yorgos Lanthimos filmben volt.

Barry Keoghan legújabb projektje a Birmingham bandája: A halhatatlan férfi (Peaky Blinders: The Immortal Man), amelyben egy új szerepben láthatja majd a közönség. Emellett készül a Beatles-filmsorozat is, ahol Ringo Starr karakterét formálja meg, ami karrierje egyik legnagyobb lehetősége lehet.

Öngyilkosságba hajszoltak egy tinédzsert

Online zsaroló hajszolt öngyilkosságba egy tinédzsert Angliában, Cheshuntban. A gyászoló szülők létrehoztak egy alapítványt fiuk emlékére, hogy felhívják a fiatalok figyelmét az online tér veszélyeire.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

