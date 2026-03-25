Az életét kockáztatva lépett a merénylő elé, megdöbbentő, ami ezután történt

A 35 éves férfi éppen mellkasi fertőzés miatt tartózkodott a kórházban, amikor felfigyelt egy zavartan viselkedő alkalmazottra, Mohammad Farooq-ra. A bátor Newby gyanút fogott, és odalépett hozzá, hogy beszélgetést kezdeményezzen. Mint később elmondta, Farooq egy táskát figyelt folyamatosan. Newby végül rábeszélte, hogy mutassa meg annak tartalmát, amelyről kiderült: egy házilag készített bomba volt benne - írja a bbc.

A bátor férfi megkapta a George-érmet.

A bátor megmentő



A férfi ezután úgy döntött, nem menekül el, hanem megpróbálja megnyugtatni a támadót. Közel két órán át beszélgetett vele, igyekezett elterelni a figyelmét és csökkenteni a feszültséget. Később még meg is ölelte, hogy oldja a helyzetet. A beszélgetés során Newby fokozatosan elérte, hogy Farooq eltávolodjon a kórház bejáratától, és végül maga a támadó kérte, hogy hívják ki a rendőrséget, mielőtt meggondolná magát. A férfit nem sokkal később fegyveres rendőrök vették őrizetbe.

A bíróság megállapította, hogy Farooq magányos elkövetőként radikalizálódott, és kórházi dolgozóként egy különösen védtelen célpont ellen tervezett támadást.

A robbanószerkezet erejét a szakértők rendkívül jelentősnek minősítették. A férfit végül terrorcselekmény előkészítése miatt ítélték el, legalább 37 év szabadságvesztésre. Az ügyészség és a nyomozók egyaránt hangsúlyozták, hogy Newby bátor fellépése valószínűleg számos életet mentett meg. A hatóságok szerint rendkívül ritka, hogy egy ilyen súlyos támadás meghiúsuljon.

A férfi később úgy nyilatkozott: csak utólag fogta fel, milyen veszélyben volt. Mint mondta, ha aznap nem kerül kórházba, a történtek egészen másként alakulhattak volna. A George-éremmel – amelyet kiemelkedő civil bátorságért adományoznak – hamarosan egy londoni ünnepségen tüntetik ki. Newby ugyanakkor szerényen fogalmazott: szerinte bárki hasonlóan cselekedett volna a helyében, ő egyszerűen csak azt tette, amit helyesnek érzett.




