Az életét kockáztatva lépett a merénylő elé, megdöbbentő, ami ezután történt

Rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot egy brit férfi, aki egy tervezett robbantásos merényletet akadályozott meg a St James’ Kórház épületében még 2023-ban. Nathan Newby bátorságáért később megkapja a rangos George-érmet.
A 35 éves férfi éppen mellkasi fertőzés miatt tartózkodott a kórházban, amikor felfigyelt egy zavartan viselkedő alkalmazottra, Mohammad Farooq-ra. A bátor Newby gyanút fogott, és odalépett hozzá, hogy beszélgetést kezdeményezzen. Mint később elmondta, Farooq egy táskát figyelt folyamatosan. Newby végül rábeszélte, hogy mutassa meg annak tartalmát, amelyről kiderült: egy házilag készített bomba volt benne - írja a bbc.

A bátor férfi megkapta a George-érmet. A kép illusztráció. Fotó: DAVID GRAY / AFP

A bátor megmentő


A férfi ezután úgy döntött, nem menekül el, hanem megpróbálja megnyugtatni a támadót. Közel két órán át beszélgetett vele, igyekezett elterelni a figyelmét és csökkenteni a feszültséget. Később még meg is ölelte, hogy oldja a helyzetet. A beszélgetés során Newby fokozatosan elérte, hogy Farooq eltávolodjon a kórház bejáratától, és végül maga a támadó kérte, hogy hívják ki a rendőrséget, mielőtt meggondolná magát. A férfit nem sokkal később fegyveres rendőrök vették őrizetbe.

A bíróság megállapította, hogy Farooq magányos elkövetőként radikalizálódott, és kórházi dolgozóként egy különösen védtelen célpont ellen tervezett támadást. 

A robbanószerkezet erejét a szakértők rendkívül jelentősnek minősítették. A férfit végül terrorcselekmény előkészítése miatt ítélték el, legalább 37 év szabadságvesztésre. Az ügyészség és a nyomozók egyaránt hangsúlyozták, hogy Newby bátor fellépése valószínűleg számos életet mentett meg. A hatóságok szerint rendkívül ritka, hogy egy ilyen súlyos támadás meghiúsuljon.

A férfi később úgy nyilatkozott: csak utólag fogta fel, milyen veszélyben volt. Mint mondta, ha aznap nem kerül kórházba, a történtek egészen másként alakulhattak volna. A George-éremmel – amelyet kiemelkedő civil bátorságért adományoznak – hamarosan egy londoni ünnepségen tüntetik ki. Newby ugyanakkor szerényen fogalmazott: szerinte bárki hasonlóan cselekedett volna a helyében, ő egyszerűen csak azt tette, amit helyesnek érzett. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy terrorszervezetté nyilvánította a magyar kormány a cseh raktárépületet felgyújtó Izrael-ellenes csoportot.

 


 

 

