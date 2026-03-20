Csúnyán pofára esett Magyar Péter Orbán Viktorral szemben – fotó

Baywatch

Izzik a levegő a kamerák mögött, autón habfürdőztek a Baywatch-lányok – fotók

Egy látványos jelenet forgatása hívta fel a figyelmet az új sorozatra, amely már most komoly érdeklődést vált ki. A Baywatch rebootja fiatal sztárokkal és ikonikus jelenetekkel próbálja újra meghódítani a nézőket.
A Baywatch újragondolt változata már a forgatás alatt is komoly figyelmet kapott, különösen a látványos autómosós jelenetek miatt. A produkció célja, hogy modern köntösben idézze meg az eredeti sorozat hangulatát, miközben új szereplőkkel és friss történettel vonzza be a közönséget – tájékoztat a The Sun.

A Baywatch forgatásán habok között készült látványos jelenet Livvy Dunne csatlakozik Jessica Belkinhez és Noah Beckhez egy szappanos, habos autómosó-jelenetben a Baywatch című sorozatban.
A Baywatch forgatásán habok között készült látványos jelenet - Fotó: YouTube

Kik szerepelnek az új Baywatch-sorozatban?

Az új Baywatch-sorozat főbb szereplői között szerepel Livvy Dunne, aki Grace karakterét alakítja, egy lelkes kezdő vízimentőt. Noah Beck Luke szerepében jelenik meg, aki egy sármos újonc vízimentő. A produkcióban Brooks Nader is feltűnik, aki Selene karakterét formálja meg. A szereplőgárda fiatal és dinamikus, kifejezetten a modern közönség megszólítására válogatták össze.

Mikor jelenik meg az új Baywatch-sorozat?

Az új Baywatch-sorozat bemutatását 2026-ra tervezik az Egyesült Államokban. A pontos premierdátumot egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a gyártók szerint még az év folyamán képernyőre kerül.

Hol forgatják az új Baywatch-epizódokat?

A forgatás tengerparti helyszíneken zajlik, ahol a klasszikus Baywatch-hangulatot idéző jelenetek készülnek. A kiszivárgott képek alapján autómosós és strandjeleneteket is rögzítettek, amelyek az ikonikus látványvilágot erősítik.

Hány részes lesz az új Baywatch-sorozat?

Az új Baywatch-sorozat első évada összesen 12 epizódból áll majd. A készítők ezzel egy kompakt, könnyen fogyasztható évadot terveznek, amely gyors tempóban vezeti be az új karaktereket és történetszálakat.

A Baywatch új szépségei popsiban erősek – ezt látni kell

Új lendületet kap a legendás produkció, és az első forgatási képek alapján a készítők nem aprózzák el a látványt. A Baywatch már most komoly figyelmet keltett, különösen a frissen bejelentett szereplők miatt.

Teljesen átlátszó felsőben villantott az „új Pamela Anderson”

Merész szettben fotózták le Los Angeles utcáin a Baywatch készülő rebootjának egyik sztárját. Brooks Nader egy teljesen átlátszó felsőben lépett ki az utcára, amely alatt semmit sem viselt.

 

