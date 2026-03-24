ken o ' flaherty

Egy hónapig titkolta a család – meghalt a legendás rádiós

82 éves korában elhunyt Ken O’Flaherty, a BBC rádiózásának ismert alakja, akinek hangja több mint két évtizeden át volt hallható a BBC Radio Merseyside műsoraiban. A BBC műsorvezetője február 26-án hunyt el, halálhírét családja csak később hozta nyilvánosságra.
Gyermekei egy megható közösségi médiás bejegyzésben búcsúztak tőle, amelyben kiemelték: édesapjuk nemcsak műsorvezetőként, hanem férjként, apaként és barátként is pótolhatatlan veszteséget jelent számukra. Mint írták, a BBC műsorvezetője hihetetlen életet élt, és sok emberre volt hatással, akik most emlékeiben őrzik tovább alakját - írja az express.

BBC
Elhunyt Ken O’Flaherty, a BBC egykori rádiós műsorvezetője. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock


 Meghalt a BBC egykori műsorvezetője

 

A Liverpoolban született rádiós később Ausztráliába költözött, ahol tovább építette karrierjét. Két évtizeden keresztül minden szombat este hallható volt a „The Weekend Inn” című műsorban, amelyet barátjával és kollégájával, Billy Maher közösen vezetett. Emellett az ausztráliai tudósításokat is ő jegyezte a „Bushwackers Club Down Under” című műsorban. Rádiós munkássága mellett zenészként is aktív volt: a Blackthorne nevű zenekar tagjaként számos koncerten lépett fel, többek között az ír folkzene ismert képviselői, a The Fureys előtt is a 1990-es években.

Halála után barátja, Billy Maher egy személyes hangvételű verssel búcsúzott tőle.

A megemlékezést lánya, Siobhan Maher Kennedy osztotta meg, aki felidézte: édesapja és O’Flaherty hosszú éveken át dolgoztak együtt, és számos közös élményt gyűjtöttek.


A visszaemlékezésekben külön hangsúlyt kapott közös liverpooli gyermekkoruk is, amikor a város ikonikus épülete, a St George’s Hall környéke szolgált számukra „játszótérként”. A család és barátok szerint ezek az emlékek is hozzájárulnak ahhoz az örökséghez, amelyet Ken O’Flaherty maga után hagyott. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy olyasmi történt Magyarországon, amire a BBC is felfigyeltt.

 

