Orvosok riadót fújtak – ezek az ételek nem olyan ártatlanok

A bélbarát ételek veszélyei egyre több szakértőt aggasztanak, mivel számos népszerű termék — például a kimcsi, a kombucha vagy akár az ízesített joghurtok – olyan rejtett összetevőket tartalmazhatnak, amelyek hosszú távon károsíthatják a szívet – írja a TheSun.

Bélbarát ételek veszélyei – cukor és rejtett kalóriák

Az egyik legnagyobb probléma a magas sótartalmú erjesztett ételek hatása. A kimcsi és a savanyú káposzta valóban gazdag probiotikumokban, de gyakran extrém mennyiségű sóval készülnek. Ez a túlzott sóbevitel növelheti a vérnyomást, ami közvetlenül összefügg a szívroham és a stroke kockázatával.

A másik komoly gond a cukros bélbarát italok egészségügyi hatása. A kombucha például sokak szemében egészséges alternatíva az üdítőkre, de egyes bolti változatok jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot tartalmaznak. Ez súlygyarapodáshoz vezethet, ami tovább terheli a szívet.

Hasonló a helyzet az ízesített joghurtokkal is. Bár tartalmaznak hasznos baktériumokat, a cukros joghurtok szívre gyakorolt hatása negatív lehet, ha rendszeresen fogyasztja őket. A túl sok cukor növeli az elhízás és a magas vérnyomás kockázatát.

A szakértők szerint nem az a megoldás, hogy teljesen elhagyja ezeket az ételeket, hanem az, hogy tudatosabban választ. Érdemes figyelni a címkékre, alacsonyabb só- és cukortartalmú változatokat keresni, valamint mértékkel fogyasztani ezeket a termékeket.

Fontos kiemelni, hogy a bél egészségét nemcsak probiotikumokkal lehet támogatni. A prebiotikus rostok természetes forrásai — például a zab, a hüvelyesek, a banán vagy a hagyma — segítenek a „jó” baktériumok szaporodásában anélkül, hogy felesleges sót vagy cukrot vinnének be a szervezetbe.

