Bella Hadid mellei kis híján kibuggyantak falatnyi csipketopjából

Bella Hadid kedden este tért vissza Los Angelesbe, miután néhány nappal korábban nagy feltűnést keltett a párizsi divathéten. A 29 éves szupermodell a REVOLVE Los Angeles-i bemutatóeseményén tündökölt – írja a DailyMail.

Bella Hadid

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A modell egy merész, átlátszó fekete csipketopban és testhezálló fekete capri nadrágban érkezett. A szettjét egy túlméretezett fekete bőrdzsekivel egészítette ki, amelyet lazán a válláról lecsúsztatva viselt.

A fotózások után Bella Hadid a márka társalapítójával, Michael Mente, valamint a cég üzleti igazgatójával, Raissa Gerona is pózolt a kamerák előtt.

Az eseményen több hollywoodi híresség is megjelent, Sara Sampaio portugál modell egy mélyen dekoltált fekete bodyt és magas derekú bőrshortot viselt, míg hay Mitchell színésznő egy merész, mély kivágású felsőben pózolt.

Elegáns szettben vonult végig a vörös szőnyegen Ella Bleu Travolta, John Travolta lánya, és a sztárcsemeték közül Tallulah Willis, Bruce Willis és Demi Moore lánya is feltűnt.