Bella Hadid mellei kis híján kibuggyantak falatnyi csipketopjából

Néhány nappal a párizsi divathét után Los Angelesben tűnt fel a szexi szupermodell. Bella Hadid merész szettben lépett a vörös szőnyegre a REVOLVE bemutatóján.
modellLos AngelesBella Hadid

Bella Hadid kedden este tért vissza Los Angelesbe, miután néhány nappal korábban nagy feltűnést keltett a párizsi divathéten. A 29 éves szupermodell a REVOLVE Los Angeles-i bemutatóeseményén tündökölt – írja a DailyMail.

US model Bella Hadid attends the season one premiere of FX's "The Beauty" at The Museum of Modern Art (MOMA) in New York on January 14, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Bella Hadid
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A modell egy merész, átlátszó fekete csipketopban és testhezálló fekete capri nadrágban érkezett. A szettjét egy túlméretezett fekete bőrdzsekivel egészítette ki, amelyet lazán a válláról lecsúsztatva viselt.

A fotózások után Bella Hadid a márka társalapítójával, Michael Mente, valamint a cég üzleti igazgatójával, Raissa Gerona is pózolt a kamerák előtt.

Az eseményen több hollywoodi híresség is megjelent, Sara Sampaio portugál modell egy mélyen dekoltált fekete bodyt és magas derekú bőrshortot viselt, míg hay Mitchell színésznő egy merész, mély kivágású felsőben pózolt.

Elegáns szettben vonult végig a vörös szőnyegen Ella Bleu Travolta, John Travolta lánya, és a sztárcsemeték közül Tallulah Willis, Bruce Willis és Demi Moore lánya is feltűnt.

REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Bella Hadid at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Bella Hadid at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Becky G and Bella Hadid at the REVOLVE Los Angeles Launch Event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Savion Washington/WWD via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Sara Sampaio at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Sara Sampaio at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Shay Mitchell at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Becky G at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Becky G at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Ella Bleu Travolta at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Ella Bleu Travolta at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Tallulah Willis at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
REVOLVE, Los Angeles, REVOLVELosAngeles2026 Tayshia Adams at the REVOLVE Los Angeles launch event held at Living Room on March 10, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Galéria: Átlátszó csipke felsőben vadított Bella Hadid a REVOLVE Los Angeles-i bemutatóján
Bella Hadid a REVOLVE Los Angeles-i bemutatóján

Bella Hadid magánélete darabokra hullott — vége a texasi álomnak

Bella Hadid magánélete ismét a reflektorfénybe került. Bella Hadid és cowboy barátja, Adan Banuelos két év után szakítottak, miután kapcsolatuk hónapok óta se veled, se nélküled állapotban volt.

A topmodell nem vett fel semmit a nyitott kardigánja alá

Bella Hadidról egy pajtában, szénabálák között készült új képsorozat, amelynek darabjain bugyiban és jóformán nyitott kardigánban látható. A modell az Instagramon is mutatott pár werkfotót egy lapozható bejegyzésben, amivel alig nyolc óra alatt szerzett nyolcszázezer kedvelést.

 

