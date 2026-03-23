Farkasházy Tivadar

Most érkezett! Hatalmas tragédia érte Farkasházy Tivadart

Elhunyt Benedek Noémi, a Hócipő főszerkesztőjének felesége. Benedek Noémi haláláról Farkasházy Tivadar Facebook-bejegyzésben számolt be, amelyben személyes hangvételű búcsút írt.
Elhunyt Benedek Noémi, aki Farkasházy Tivadar feleségeként, valamint hangszerkészítő mestersége révén is ismert volt. Benedek Noémi életének 78. évében, nem sokkal születésnapja után hunyt el.

Benedek Noémi életét családjának szentelte
Fotó: Farkasházy Tivadar / Facebook

Benedek Noémi hosszú betegség után hunyt el

Farkasházy Mimi hosszabb ideje betegséggel küzdött. Életének jelentős részét a családjának szentelte, négy unokája született, és éveken át részt vett közéleti és kulturális események szervezésében is.

Farkasházy Tivadar a közösségi oldalán búcsúzott feleségétől, ahol személyes hangvételű bejegyzésben emlékezett meg róla. A bejegyzésben felidézte közös életük fontos pillanatait és felesége utolsó éveit is.

