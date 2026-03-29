Normális, ha gyakran betegek a bölcsődébe járó gyerekek? A kutatók válaszoltak

Alig kezdte a bölcsődét, és máris lázas, köhög, kiütései vannak? Sok szülő ismeri a helyzetet: a kisgyermek az első évben szinte heti rendszerességgel betegeskedik. Bár ijesztőnek tűnhet, a kutatások szerint ez teljesen normális, és hosszú távon akár előnyt is jelenthet a beteg gyerek immunrendszerének – írja a Focus.

A beteg gyerek a bölcsődében gyakori jelenség – Fotó: Unsplash

Miért sok a beteg gyerek a bölcsődében?

Az első életévben a kisgyermek immunrendszere még tapasztalatlan, ezért számos kórokozóval találkozik először. A brit University College London kutatói szerint egy egyéves gyermek az első tizenkét hónapban tipikusan 12–15 légúti fertőzést, két gyomor-bélrendszeri megbetegedést és 1–2 bőrkiütést okozó fertőzést kap. A bölcsőde ezért olyan, mint egy „immunitás-kiképzőtábor”: a gyakori fertőzések felkészítik a gyereket a későbbi évek egészségügyi kihívásaira.

Hogyan hat ez a családokra és a dolgozó szülőkre?

A gyakori betegségek jelentős terhet rónak a családokra. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a munkáltatóknak el kell fogadniuk, hogy a kisgyermekes szülők rendszeresen távol maradnak a munkahelyről, és hogy a beteg gyerek gondozása mellett a szülők is könnyebben megbetegedhetnek.

Mikor érdemes visszavinni a gyereket a bölcsődébe?

Fontos, hogy a gyerek csak teljesen tünetmentesen térjen vissza a közösségbe. Az egyszerű szabály: ha a gyermek 24 órán át láz- és hasmenésmentes, másnap már mehet a bölcsődébe. Emellett az oltások – kanyaró, mumpsz, rubeola, bárányhimlő – továbbra is a legjobb védelem a betegségek ellen, csökkentve a fertőzések számát és súlyosságát.

A gyakori betegségek tehát normálisak, és bár átmeneti nehézséget jelentenek a családoknak, hosszú távon a gyermek immunrendszerének fejlődését szolgálják.