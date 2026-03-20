Lezárták a Szent Sír-templomot, a Jelenések könyve szerint, eljön az Antikrisztus

A bibliai próféciák sokak szerint új értelmet nyertek, miután lezárták a Szent Sír-templomot az iráni rakéták jelentette veszély miatt. A történtek nyomán ismét előkerültek a végidőkről, az Antikrisztusról és a Jelenések könyvéről szóló találgatások – írja a Daily Mail.

Riasztó bibliai prófécia és apokaliptikus jóslat az Antikrisztus eljövetelérőlaz iráni háború tükrében (A képen a jeruzsálemi Szent Sír-templom) Fotó: By Gerd Eichmann - File:Jerusalem-Grabeskirche-14-vom_Erloeserkirchturm-2010-gje.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110873750

Bibliai próféciák és az Antikrisztus az iráni háború árnyékában

A nagyhét közepén olyan fejlemény történt Jeruzsálemben, amely azonnal megrázta a világsajtót, és apokaliptikus pánikot és találgatásokat indított be az Antikrisztusról. Be kellett zárni a jeruzsálemi Szent Sír-templomot, azt a helyet, amelyet a keresztény hagyomány Jézus keresztre feszítésének és feltámadásának helyszíneként tart számon. A döntést az váltotta ki, hogy iráni ballisztikus rakéták robbantak a város felett, a lehulló törmelék pedig a templom közelében is földet ért.

A hatóságok biztonsági okból lezárták a szent helyet, noha a templomnál nem jelentettek súlyos károkat vagy halálos áldozatokat. A döbbenetet az adja, hogy ez a szentély évszázadokon át nyitva maradt háborúk, ostromok és véres konfliktusok idején is. Most mégis elnémultak a kapui, éppen a kereszténység egyik legfontosabb ünnepi hetében.

Innen indult el az Antikrisztusról szóló találgatás is. Többen felcsapták a Jelenések könyvének rémisztő sorait, amely a végidők káoszáról, a szent város meggyalázásáról és a Krisztussal szembeforduló, megtévesztő hatalom felemelkedéséről beszél. A bibliatudósok óvatosabbak, szerintük ezek szimbolikus szövegek. A tömeg viszont már a jeleket figyeli. És Jeruzsálemben most minden túl erősen rezonál a közel-keleti konfliktus miatt, mely során Izrael ismét megtámadta Iránt.

