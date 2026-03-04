„Háborúk és háborúk hírei” – sokak szerint ijesztően pontos lett egy bibliai prófécia

Az elmúlt hetek eseményei miatt ismét a figyelem középpontjába került a bibliai prófécia, miután az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti feszültség drámai módon fokozódott. Vallási kommentátorok és teológusok szerint több bibliai idézet is olyan eseményeket ír le, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a most zajló konfliktusokra – írja a DailyMail.
A keresztény kommentátorok gyakran idézik Jézus szavait a Máté evangéliumából. A szöveg szerint az emberek „háborúkról és háborúk híreiről” hallanak majd, nemzet támad nemzet ellen, királyság királyság ellen. Sok értelmező úgy véli, ez a leírás különösen aktuális a Közel-Kelet jelenlegi geopolitikai feszültségei miatt.
Bibliai prófécia és Irán szerepe a végidőkben
A teológusok egy másik gyakran idézett szövege Ezékiel könyvéből származik. Ebben a próféciában „Perzsia” is szerepel egy olyan koalíció tagjaként, amely a „végső időkben” Izrael ellen vonul fel. A történészek és bibliakutatók többsége egyetért abban, hogy a bibliai Perzsia a mai Irán területének felel meg.
Ez az értelmezés sokak szerint különösen figyelemre méltó most, amikor Irán és Izrael között egyre komolyabb katonai összecsapások zajlanak.
„Béke és biztonság” – egy másik figyelmeztető jel?
A teológusok a Thesszalonikaiakhoz írt első levélből származó idézetet is gyakran említik. Az apostol Pál ebben arról ír, hogy amikor az emberek „békéről és biztonságról” beszélnek, hirtelen pusztulás következhet.
A konfliktus közben több politikai vezető is hangsúlyozta, hogy a katonai lépések célja a béke és a biztonság megteremtése. Ez a retorika egyes vallási értelmezők szerint különösen emlékeztet a bibliai figyelmeztetésre.
Damaszkusz pusztulása is része lehet a próféciának
A végidőkkel kapcsolatos értelmezésekben gyakran idézik Ézsaiás próféta szavait is. A prófécia szerint Damaszkusz egy napon romhalmazzá válhat.
Szíria fővárosa már most is súlyos pusztítást szenvedett el a több mint egy évtizede tartó polgárháború során. A városban nemrég egy templom elleni merényletben több tucat ember meghalt és sokan megsebesültek, ami tovább erősítette a végidőkkel kapcsolatos értelmezéseket.
Egyre többen beszélnek világméretű konfliktusról
A Közel-Keleten zajló katonai események miatt sok szakértő attól tart, hogy a regionális konfliktus globális méretűvé válhat. Oroszország és Kína már figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy a térségben tett lépések súlyos következményekkel járhatnak.
A vallási kommentátorok szerint a világban egyre gyakoribbak a háborúk, a politikai instabilitás és az erkölcsi válság jelei – ezek pedig mind olyan tényezők, amelyeket egyesek a végidők közeledtének jeleként értelmeznek.