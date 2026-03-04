„Háborúk és háborúk hírei” – sokak szerint ijesztően pontos lett egy bibliai prófécia

Az elmúlt hetek eseményei miatt ismét a figyelem középpontjába került a bibliai prófécia, miután az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti feszültség drámai módon fokozódott. Vallási kommentátorok és teológusok szerint több bibliai idézet is olyan eseményeket ír le, amelyek kísértetiesen hasonlítanak a most zajló konfliktusokra – írja a DailyMail.

A Közel-Keleten zajló háborús eseményeket egyes vallási értelmezők a bibliai prófécia lehetséges beteljesülésének tekintik Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

A keresztény kommentátorok gyakran idézik Jézus szavait a Máté evangéliumából. A szöveg szerint az emberek „háborúkról és háborúk híreiről” hallanak majd, nemzet támad nemzet ellen, királyság királyság ellen. Sok értelmező úgy véli, ez a leírás különösen aktuális a Közel-Kelet jelenlegi geopolitikai feszültségei miatt.

Bibliai prófécia és Irán szerepe a végidőkben

A teológusok egy másik gyakran idézett szövege Ezékiel könyvéből származik. Ebben a próféciában „Perzsia” is szerepel egy olyan koalíció tagjaként, amely a „végső időkben” Izrael ellen vonul fel. A történészek és bibliakutatók többsége egyetért abban, hogy a bibliai Perzsia a mai Irán területének felel meg.

Ez az értelmezés sokak szerint különösen figyelemre méltó most, amikor Irán és Izrael között egyre komolyabb katonai összecsapások zajlanak.

„Béke és biztonság” – egy másik figyelmeztető jel?

A teológusok a Thesszalonikaiakhoz írt első levélből származó idézetet is gyakran említik. Az apostol Pál ebben arról ír, hogy amikor az emberek „békéről és biztonságról” beszélnek, hirtelen pusztulás következhet.

A konfliktus közben több politikai vezető is hangsúlyozta, hogy a katonai lépések célja a béke és a biztonság megteremtése. Ez a retorika egyes vallási értelmezők szerint különösen emlékeztet a bibliai figyelmeztetésre.

Damaszkusz pusztulása is része lehet a próféciának

A végidőkkel kapcsolatos értelmezésekben gyakran idézik Ézsaiás próféta szavait is. A prófécia szerint Damaszkusz egy napon romhalmazzá válhat.

Szíria fővárosa már most is súlyos pusztítást szenvedett el a több mint egy évtizede tartó polgárháború során. A városban nemrég egy templom elleni merényletben több tucat ember meghalt és sokan megsebesültek, ami tovább erősítette a végidőkkel kapcsolatos értelmezéseket.