Bombariadó miatt evakuálják egy német város központját

Drezda központjában szerdán nagyszabású evakuálás kezdődött, miután egy 250 kilogrammos második világháborús bomba került elő a város egy forgalmas részén. Az érintett terület mintegy 18 ezer lakost, turistát és ingázót foglal magában, a hatóságok pedig sürgősségi szállást biztosítanak a drezdai Vásárközpontban – írja a BBC.

Második világháborús bomba került elő Drezdában – Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

Bombariadó miatt zárták le a drezdai óváros ikonikus helyszíneit

A fel nem robbant brit bombát a Carola híd közelében találták meg, amely 2024-ben omlott az Elba folyóba. Az óváros nagy részét 9 órára lezárják, így a turisták és helyiek számára elérhetetlenné válik a Frauenkirche evangélikus templom, a Residenzschloss palota és a Semper Opera is. Drezda evakuálása kiterjed a rendőrség főkapitányságára, Szászország parlamentjére, minisztériumokra, óvodákra, idősek otthonára és más szociális intézményekre.

Drezdát a második világháborúban brit és amerikai repülőgépek bombázták, a város híres központja súlyosan megrongálódott.

Tavaly a Carola híd bontása során további négy bomba került elő, így a mostani felfedezés nem egyedülálló.

A bomba hatástalanításának időpontja egyelőre bizonytalan, a hatóságok azonban minden szükséges óvintézkedést megtettek az evakuáltak biztonsága érdekében.

Lezárják Dél-Budát, bombát találtak a tűzszerészek

Óriási felfordulást okoz Dél-Budán egy második világháborús bomba. A robbanótestet hétfőn este találták meg egy építkezésen, kedden este 8 órától a tűzszerészek kiemelik az eszközt és elszállítják.

Óriási robbanás rázott meg egy belga várost

Robbanás történt hétfőre virradóan a belgiumi Liege egyik zsinagógája előtt. A robbanásban személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett - közölte rendőrségi információk alapján a La Libre Belgique című, angol nyelvű belga napilap hétfőn.