Perceken múlt a tragédia: házi készítésű bombákra bukkantak

A New York-i rendőrség és a szövetségi hatóságok vizsgálatot indítottak, miután egy tüntetéssel összefüggésben több gyanús eszközt találtak Manhattan Upper East Side negyedében. A rendőrség szerint legalább három bomba vagy ahhoz hasonló házi készítésű robbanószerkezet került elő, amelyek közül többet a tűzszerészek hatástalanítottak. Az ügyben két fiatalt őrizetbe vettek, miközben a robbanószerkezet hatástalanítása és a további vizsgálatok még folyamatban vannak - tájékoztat a Fox News.

Nyomozók vizsgálják a helyszínt, ahol több bomba is előkerült - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Mi történt a manhattani tüntetések közelében?

A hatóságok szerint a Gracie Mansion közelében két egymással szemben álló tüntetés zajlott, amikor a feszültség fokozódott a résztvevők között. A beszámolók szerint egy 18 éves férfi egy házi készítésű robbanószerkezetet gyújtott meg, majd a tömeg irányába dobta. Nem sokkal később egy második eszközt is megpróbált működésbe hozni, mielőtt menekülni próbált volna. A rendőrök végül két gyanúsítottat is elfogtak az ügyben.

A nyomozás során a rendőrök egy parkoló járműben is gyanús eszközt találtak az East End Avenue környékén. A területet ideiglenesen lezárták, az Upper East Side több épületét pedig kiürítették, amíg a tűzszerészek megvizsgálták a szerkezetet. A robbanószerkezet hatástalanítása után a lakók visszatérhettek otthonaikba, de a környéket még ideiglenesen lezárták a forgalom elől.

Szakértők szerint az egyik eszközben TATP nevű robbanóanyag lehetett. Ez az anyag rendkívül erős és instabil, ezért különösen veszélyesnek számít. A szakemberek hangsúlyozták, hogy az ilyen típusú házi készítésű robbanószerkezet komoly sérüléseket vagy akár halált is okozhatott volna, ezért a gyors rendőrségi beavatkozás kulcsfontosságú volt.

