Bombariadó miatt kiürítették a brémai főpályaudvart

Teljes káosz a brémai főpályaudvaron. Bombariadó miatt jelenleg a teljes területet alaposan átvizsgálják – tette hozzá a szóvivő. További részletek egyelőre nem ismertek. A vasúti utasoknak késésekre és fennakadásokra kell számítaniuk.

Bombariadó miatt lezárták a brémai főpályaudvart – Fotó: SINA SCHULDT / DPA

A bombariadó miatt az állomás nem tud fogadni és indítani sem vonatokat

A vonatok nem tudnak beérkezni az állomásra, és onnan elindulni sem. További információk hamarosan a bild.de oldalán várhatóak.

Bombariadó miatt lezárták Róma belvárosát

Az olasz főváros központjában, a Chigi-kormánypalotánál bombariadó lépett életbe egy magára hagyott bőrönd miatt kedd délután, de a gyanús tárgy végül ártalmatlannak bizonyult. A bombariadó fél órán át tartott.

Tavaly több mint száz iskolát kellett kiüríteni bombariadó miatt

Gőzerővel dolgozik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a 2025 januárjában kirobbant országos fenyegetéshullám felelőseinek kézre kerítésén. Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van az ügyben, amely során több száz magyarországi iskolában okozott káoszt a összehangolt bombariadó.