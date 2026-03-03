Bombariadó miatt lezárták Róma belvárosát

Az olasz főváros központjában, a Chigi-kormánypalotánál bombariadó lépett életbe egy magára hagyott bőrönd miatt kedd délután, de a gyanús tárgy végül ártalmatlannak bizonyult. A bombariadó fél órán át tartott.
A Chigi-palota környékét lezárták a bombariadó miatt, a járműforgalmat leállították, és a turistákkal teli utcákat azonnal kiürítették.
Tűzszerészek jöttek a bombariadó miatt
A helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. A hatóságoktól származó első információk szerint a bőröndben ruhák voltak.
A riasztás fél órán át tartott. A helyszíntől nem messze tüntetésre készülődtek az iráni rezsim ellen.
