Bombariadó miatt lezárták Róma belvárosát

Rendkívüli

Fontos

Róma

Az olasz főváros központjában, a Chigi-kormánypalotánál bombariadó lépett életbe egy magára hagyott bőrönd miatt kedd délután, de a gyanús tárgy végül ártalmatlannak bizonyult. A bombariadó fél órán át tartott.
RómatüntetésBombariadó

A Chigi-palota környékét lezárták a bombariadó miatt, a járműforgalmat leállították, és a turistákkal teli utcákat azonnal kiürítették. 

Bombariadó zavarta meg a turistákat Róma belvárosában – Fotó: Unsplash
Bombariadó zavarta meg a turistákat Róma belvárosában
Fotó: Unsplash

Tűzszerészek jöttek a bombariadó miatt

A helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. A hatóságoktól származó első információk szerint a bőröndben ruhák voltak.

A riasztás fél órán át tartott. A helyszíntől nem messze tüntetésre készülődtek az iráni rezsim ellen.

