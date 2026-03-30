Pokoli robbanás történt Németországban: szétrepült egy lakóház bejárata

Bombatámadás történt kora hajnalban a németországi Bonn egyik nyugati kerületében, ahol ismeretlenek robbanószerkezetet hoztak működésbe egy lakóház előtt. A detonáció hajnali 4:09-kor rázta meg a környéket, a robbanás ereje pedig teljesen megrongálta a Brucknerstrassén álló sorház bejárati ajtaját, miközben a törmelék métereken át szóródott szét a járdán.

Bombatámadás történt Bonnban, Németországban

Egy helyi lakó arról beszélt, hogy ágyában feküdt, amikor a hatalmas durranás felébresztette, majd füstöt és romokat látott a ház előtt. A rendőrök röviddel ezután a helyszínre érkeztek. A tűzoltóság tájékoztatása szerint a robbanásban senki sem sérült meg.

A rendőrség közölte, hogy minden lehetséges irányban vizsgálják az esetet, de egyelőre nincs nyom az elkövetőkről. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy célzott figyelmeztetésről van szó. Az utóbbi időben Észak-Rajna–Vesztfáliában több hasonló robbantás is történt, különösen a kölni drogháborúhoz köthető leszámolások kapcsán – írja a Bild.

