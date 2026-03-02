Kamu volt Bonnie Blue 1000 fős orgiája? Itt a leleplezés

Bonnie Blue-t azzal vádolják, hogy leghíresebb, 1000 fős orgiáját meghamisította. A 2025. januári esemény óriási figyelmet generált világszerte, és jelentősen növelte a tartalomkészítő bevételeit, ám most egy ismert rádiós, a Kiss FM műsorvezetője, Tatum McGreal azt állítja, hogy az egész kamu volt.

Hazugsággal vádolják Bonnie Blue-t

Ismerek valakit, akinek az ismerőse Bonnie Blue sorában állt. Állítólag az egész hazugság. Az általam említett ember ott állt a sorban, de nem csinált semmit Bonnie Blue-val, és még fizettek neki ezer fontot, hogy ott legyen. Olyan, mint egy casting. Szerintem tudta, hogy nem fog Bonnie Blue-val ágyba kerülni

– mondta McGreal.

Bonnie Blue az orgiát tavaly egy dokumentumfilmben is bemutatta, amely a Channel 4-on került adásba.

A csatorna vezetői azt állították, hogy a film valódi történetet mesél el, és a közönség számára érdekes tartalom.

Az egyszeri különkiadás, a 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, több száz panaszt váltott ki a brit médiafelügyeletnél.

Bonnie Blue halálos fenyegetéseket kap

Bonnie Blue hírneve és karrierje miatt gyakran a gyűlölet célpontjává vált. Tavaly így nyilatkozott:

Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy naponta kapok halálos fenyegetéseket. Hülyeség lenne biztonsági kíséret nélkül az utcára mennem. Tudom, hogy a legtöbb gyűlölet olyan nőktől érkezik, akik képtelenek felkelni a kanapéról.

A tartalomkészítő elmondta, hogy most már csak ritkán megy ki otthonról:

Már nem túl biztonságos egyedül kimenni. Naponta száz halálos fenyegetést kapok, így tényleg nem biztonságos sétálni.

Nemrég megírtuk, hogy a hírhedt pornósztár újabb meghökkentő kihívást teljesített. Bonnie Blue állítása szerint egyetlen nap alatt mintegy 400 férfival létesített szexuális kapcsolatot egy londoni villában. Az esemény az egy évvel ezelőtti, több mint 1000 résztvevős rekordkísérletének „évfordulójára” szerveződött.