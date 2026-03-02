Hírlevél
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

Fontos

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

Bonnie Blue

Kamu volt Bonnie Blue 1000 fős orgiája? Itt a leleplezés

A pornósztár legnagyobb botrányát újabb vádak övezik: egy neves rádiós szerint a világszerte híressé vált orgiája valójában nem történt meg. Bonnie Blue azzal vált ismertté, hogy 2025 januárjában állítása szerint egy nap alatt több mint 1000 férfivel szexelt, ám most a valóságáról kétségek merültek fel.
Bonnie Blueorgiapornósztár

Bonnie Blue-t azzal vádolják, hogy leghíresebb, 1000 fős orgiáját meghamisította. A 2025. januári esemény óriási figyelmet generált világszerte, és jelentősen növelte a tartalomkészítő bevételeit, ám most egy ismert rádiós, a Kiss FM műsorvezetője, Tatum McGreal azt állítja, hogy az egész kamu volt.

Bonnie Blue, BonnieBlue, PIC FROM Kennedy News and Media (PICTURED: 25-YEAR-OLD BONNIE BLUE) A woman has students, lecturers and virgins 'queuing round the block' of her Airbnb as she is offering to sleep with as many as possible during freshers' - even bedding '30 in one night'. Bonnie Blue is parading outside universities with her unusual offer and is at Nottingham Trent University between Friday 13 September to Friday 27 September as part of their freshers' week. The only catch is the students are required to film the 'fun' experience for Bonnie's OnlyFans account, which she claims is expected to earn her around £500,000. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266 ***EXCLUSIVE***
Hazugsággal vádolják Bonnie Blue-t
Fotó: Northfoto /  

Ismerek valakit, akinek az ismerőse Bonnie Blue sorában állt. Állítólag az egész hazugság. Az általam említett ember ott állt a sorban, de nem csinált semmit Bonnie Blue-val, és még fizettek neki ezer fontot, hogy ott legyen. Olyan, mint egy casting. Szerintem tudta, hogy nem fog Bonnie Blue-val ágyba kerülni

– mondta McGreal.

Bonnie Blue az orgiát tavaly egy dokumentumfilmben is bemutatta, amely a Channel 4-on került adásba. 

A csatorna vezetői azt állították, hogy a film valódi történetet mesél el, és a közönség számára érdekes tartalom.

Az egyszeri különkiadás, a 1000 Men and Me: The Bonnie Blue Story, több száz panaszt váltott ki a brit médiafelügyeletnél.

Bonnie Blue halálos fenyegetéseket kap

Bonnie Blue hírneve és karrierje miatt gyakran a gyűlölet célpontjává vált. Tavaly így nyilatkozott: 

Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy naponta kapok halálos fenyegetéseket. Hülyeség lenne biztonsági kíséret nélkül az utcára mennem. Tudom, hogy a legtöbb gyűlölet olyan nőktől érkezik, akik képtelenek felkelni a kanapéról.

A tartalomkészítő elmondta, hogy most már csak ritkán megy ki otthonról: 

Már nem túl biztonságos egyedül kimenni. Naponta száz halálos fenyegetést kapok, így tényleg nem biztonságos sétálni.

Nemrég megírtuk, hogy a hírhedt pornósztár újabb meghökkentő kihívást teljesített. Bonnie Blue állítása szerint egyetlen nap alatt mintegy 400 férfival létesített szexuális kapcsolatot egy londoni villában. Az esemény az egy évvel ezelőtti, több mint 1000 résztvevős rekordkísérletének „évfordulójára” szerveződött.

 

