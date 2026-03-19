Bonnie Blue nem finomkodott: keményen beszólt a brit miniszterelnöknek

Bonnie Blue egy interjúban azt mondta: Keir Starmer brit miniszterelnöknek „be kellene állnia a sorba”, utalva egyik korábbi, nagy visszhangot kiváltó akciójára – írja a Daily Star.

Bonnie Blue

Fotó: SONNY TUMBELAKA / AFP

Bonnie Blue előszeretettel politizál

A 26 éves Only Fans-modell kijelentése gyorsan elterjedt az interneten, és sokakat megdöbbentett.

Álljon be a sorba, mint mindenki más”

– fogalmazott Bonnie Blue, aki ezzel arra célzott, hogy következő provokatív akciójához ismét önként jelentkezőket vár.

Bonnie Blue az utóbbi időben több botrányos megnyilvánulásával is címlapokra került, és gyakran vállal olyan extrém kihívásokat, amelyekkel hatalmas figyelmet generál a közösségi médiában.

A tartalomgyártó nemcsak a megosztó akciói miatt ismert: Bonnie Blue korábban politikai kérdésekben is megszólalt. Élesen bírálta a brit kormányt, különösen az adórendszert és az öröklési szabályokat, amelyeket igazságtalannak nevezett.

Elmondása szerint személyes élmények is szerepet játszottak abban, hogy véleményt formált: egy családi tragédia után kezdett el mélyebben foglalkozni ezekkel a kérdésekkel.

Bonnie Blue egy ellenzéki politikus mellett is kiállt, és úgy véli, az országnak változásra van szüksége. Emellett a bevándorlási politikát is bírálta, szerinte túl sok embert engednek be az országba, ami problémákat okoz.

Bonnie Blue mostani kijelentése ismét nagy visszhangot váltott ki, és jól mutatja, hogy a provokatív megszólalások továbbra is gyorsan utat találnak a nyilvánossághoz.

