Bonnie Blue újabb rekordkísérlete szerinte az eddigi legfelháborítóbb lesz

A brit felnőtt tartalomkészítő, Bonnie Blue ismét botrányt kavart, amikor bejelentette: a cancúni tavaszi szünet idején a „legfelháborítóbb videóját” készíti el. A videóban arra buzdítja a 18 évesnél idősebb diákokat, hogy vegyenek részt a hétvégi eseményeken, miközben utal a korábbi, több férfival kapcsolatos rekordkísérleteire.

Újabb rekordkísérletre készül Bonnie Blue

Fotó: Northfoto / AFP

Terhességi pletykák Bonni Blue-ról

Bonnie Blue a 400 férfival kapcsolatos kihívása után utalásokat tett a terhességi hírekre, felkeltették a rajongók figyelmét. Legújabb felhívásában ugyanis ezt mondta: „És ez nem az egyetlen dolog bennem”. Egyesek szerint az egész csupán marketingfogás, mások pedig aggódnak a biztonságáért.

Bonnie útja Mexikóba nem sokkal azután történt, hogy a hírhedt drogkartell-vezető, El Mencho halála után a helyi erőszak miatt figyelmeztetést adtak ki – írja a Daily Star. Bár a brit kormány szerint a helyzet stabilizálódott, a turistáknak óvatosnak kell lenniük Quintana Roo tartományban, amely Cancún és Tulum népszerű üdülőhelyeit foglalja magába.

Kamu volt Bonnie Blue 1000 fős orgiája?

A pornósztár legnagyobb botrányát újabb vádak övezik: egy neves rádiós szerint a világszerte híressé vált orgiája valójában nem történt meg. Bonnie Blue azzal vált ismertté, hogy 2025 januárjában állítása szerint egy nap alatt több mint 1000 férfivel szexelt, ám most annak valóságáról kétségek merültek fel.