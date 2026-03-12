Hírlevél
Bonnie Blue újabb rekordkísérlete szerinte az eddigi legfelháborítóbb lesz

A felnőtt tartalomkészítő ismét a reflektorfénybe került, miután bejelentette, hogy egy új „világrekordot” próbál megdönteni Cancúnban. Eközben a rajongók és a média terhességi pletykákat kezdtek el terjeszteni, amit Bonnie Blue nem erősített meg, de nem is cáfolt.
A brit felnőtt tartalomkészítő, Bonnie Blue ismét botrányt kavart, amikor bejelentette: a cancúni tavaszi szünet idején a „legfelháborítóbb videóját” készíti el. A videóban arra buzdítja a 18 évesnél idősebb diákokat, hogy vegyenek részt a hétvégi eseményeken, miközben utal a korábbi, több férfival kapcsolatos rekordkísérleteire.

Bonnie Blue, BonnieBlue,PIC FROM Kennedy News and Media (PICTURED: 25-YEAR-OLD BONNIE BLUE) A woman has students, lecturers and virgins 'queuing round the block' of her Airbnb as she is offering to sleep with as many as possible during freshers' - even bedding '30 in one night'. Bonnie Blue is parading outside universities with her unusual offer and is at Nottingham Trent University between Friday 13 September to Friday 27 September as part of their freshers' week. The only catch is the students are required to film the 'fun' experience for Bonnie's OnlyFans account, which she claims is expected to earn her around £500,000. DISCLAIMER: While Kennedy News and Media uses its best endeavours to establish the copyright and authenticity of all pictures supplied, it accepts no liability for any damage, loss or legal action caused by the use of images supplied and the publication of images is solely at your discretion. SEE KENNEDY NEWS COPY - 0161 697 4266 ***EXCLUSIVE***
Újabb rekordkísérletre készül Bonnie Blue
Fotó: Northfoto /  AFP

Terhességi pletykák Bonni Blue-ról

Bonnie Blue a 400 férfival kapcsolatos kihívása után utalásokat tett a terhességi hírekre, felkeltették a rajongók figyelmét. Legújabb felhívásában ugyanis ezt mondta: „És ez nem az egyetlen dolog bennem”. Egyesek szerint az egész csupán marketingfogás, mások pedig aggódnak a biztonságáért.

Bonnie útja Mexikóba nem sokkal azután történt, hogy a hírhedt drogkartell-vezető, El Mencho halála után a helyi erőszak miatt figyelmeztetést adtak ki – írja a Daily Star. Bár a brit kormány szerint a helyzet stabilizálódott, a turistáknak óvatosnak kell lenniük Quintana Roo tartományban, amely Cancún és Tulum népszerű üdülőhelyeit foglalja magába.

Kamu volt Bonnie Blue 1000 fős orgiája?

A pornósztár legnagyobb botrányát újabb vádak övezik: egy neves rádiós szerint a világszerte híressé vált orgiája valójában nem történt meg. Bonnie Blue azzal vált ismertté, hogy 2025 januárjában állítása szerint egy nap alatt több mint 1000 férfivel szexelt, ám most annak valóságáról kétségek merültek fel.

 

