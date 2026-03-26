Bor vagy tömény: kiderült, melyik növeli jobban a halálozás esélyét

Egy friss kutatás szerint a bor alacsonyabb kockázattal társulhat, mint a sör vagy a tömény italok, legalábbis bizonyos halálozási mutatók esetében. A vizsgálat azt elemezte, hogyan függ össze az egyes italfajták fogyasztása az összes halálozás, a daganatos betegségek és a szív- és érrendszeri halálozás alakulásával – írja a FoxNews.

Miért került most a bor a kutatás középpontjába?

Az American College of Cardiology által ismertetett kutatás több mint 340 ezer brit felnőtt adatait vizsgálta 2006 és 2022 között. A kutatók az UK Biobank adataira támaszkodtak, és a résztvevőket alkoholfogyasztási szokásaik alapján csoportokba sorolták.

A kutatás szerint a mérsékelt borfogyasztók körében 21 százalékkal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri halálozás kockázata azokhoz képest, akik egyáltalán nem ittak, vagy csak nagyon ritkán fogyasztottak alkoholt. Ezzel szemben már az alacsony mennyiségű sör-, cider- vagy töményital-fogyasztás is 9 százalékkal magasabb kardiovaszkuláris halálozási kockázattal társult.

A magas alkoholfogyasztás ugyanakkor már összességében is komolyabb veszélyt jelzett. Azok, akik nagy mennyiségben ittak, 24 százalékkal nagyobb eséllyel haltak meg bármilyen okból, 36 százalékkal nagyobb eséllyel daganatos betegségben, és 14 százalékkal nagyobb eséllyel szív- és érrendszeri okból.

Ez azért is fontos, mert sokakat régóta foglalkoztat a kérdés: melyik alkohol a legegészségesebb. A mostani eredmények alapján úgy tűnik, hogy a bor vagy sör egészség szempontjából nem ugyanazt a képet mutatja, de a kutatók és a szakértők szerint ebből még nem szabad leegyszerűsített következtetéseket levonni.

A vizsgálat ugyanis megfigyeléses kutatás volt, vagyis összefüggéseket mutatott ki, de nem bizonyította, hogy maga az ital típusa okozta a különbséget. Az ilyen elemzéseknél rengeteg más tényező is szerepet játszhat — például az étrend, a mozgás, az anyagi helyzet vagy az általános életmód.

A szakértők ezért hangsúlyozzák, hogy az alkohol és egészség kapcsolatát nem lehet egyetlen állítással elintézni. Az alkohol halálozási kockázat szempontjából nemcsak a mennyiség, hanem az is számíthat, hogy valaki pontosan mit, milyen gyakran és milyen életmódbeli háttér mellett fogyaszt.