Halálos fertőzés terjed Európában – ha ezt érzi, azonnal orvos kell

A borna vírus egy olyan halálos vírus, amely állatról emberre terjedő betegségként vált ismertté, és elsősorban súlyos agyvelőgyulladást okozhat. Bár rendkívül ritka, a borna vírus veszélyei miatt a szakemberek kiemelten foglalkoznak vele - tájékoztat a FIT BOOK.

A borna vírus hordozója gyakran a mezei cickány

Mik a borna vírus tünetei?

A borna vírus tünetei kezdetben megtévesztőek, majd gyorsan súlyosbodhatnak:

láz;

fejfájás;

általános rossz közérzet;

beszédzavar;

bizonytalan járás;

viselkedésváltozás;

görcsrohamok;

eszméletvesztés, kóma.

Hogyan terjed a borna vírus?

A fertőzés pontos mechanizmusa nem teljesen ismert, de több lehetséges útja van. A cickány vírus hordozója a mezei cickány, amely nyállal, vizelettel és ürülékkel terjesztheti a kórokozót. Az ember fertőződhet szennyezett por belélegzésével, fertőzött talajjal vagy élelmiszerrel való érintkezés során, illetve ritkán harapás útján.

Mik a borna vírus veszélyei?

A Bornavírus veszélyei miatt különösen fontos a megelőzés:

gyors lefolyású agyvelőgyulladás kialakulása;

magas halálozási arány;

nehezen felismerhető kezdeti tünetek;

korlátozott kezelési lehetőségek;

fertőzés forrásának nehéz azonosítása;

potenciálisan végzetes kimenetel.

Hol fordul elő a borna vírus Európában?

A borna vírus elsősorban Közép-Európában fordul elő. A legtöbb esetet Németországban regisztrálták. A vírus jelenlétét Ausztriában és Svájcban is kimutatták, de emberi fertőzés ezekben az országokban ritka.

Mennyire gyakori a borna vírus?

A borna vírus fertőzés rendkívül ritka. Évente mindössze néhány esetet regisztrálnak, ami azt jelenti, hogy még a ritka betegségek között is kivételesnek számít. A szakértők szerint jelentős rejtett esetszám nem valószínű.

Hogyan lehet védekezni a borna vírus ellen?

A fertőzés kockázata alacsony, de bizonyos óvintézkedésekkel tovább csökkenthető:

kerülni kell a cickányokkal való érintkezést;

elhullott állatot nem szabad kézzel megfogni;

poros környezetben ajánlott maszk viselése;

kesztyű használata kerti munkák során;

szennyezett felületek nedves tisztítása;

alapos kézmosás és tisztálkodás.