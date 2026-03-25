Halálos fertőzés terjed Európában – ha ezt érzi, azonnal orvos kell

A borna vírus egy olyan halálos vírus, amely állatról emberre terjedő betegségként vált ismertté, és elsősorban súlyos agyvelőgyulladást okozhat. Bár rendkívül ritka, a borna vírus veszélyei miatt a szakemberek kiemelten foglalkoznak vele - tájékoztat a FIT BOOK.
Mik a borna vírus tünetei?
A borna vírus tünetei kezdetben megtévesztőek, majd gyorsan súlyosbodhatnak:
- láz;
- fejfájás;
- általános rossz közérzet;
- beszédzavar;
- bizonytalan járás;
- viselkedésváltozás;
- görcsrohamok;
- eszméletvesztés, kóma.
Hogyan terjed a borna vírus?
A fertőzés pontos mechanizmusa nem teljesen ismert, de több lehetséges útja van. A cickány vírus hordozója a mezei cickány, amely nyállal, vizelettel és ürülékkel terjesztheti a kórokozót. Az ember fertőződhet szennyezett por belélegzésével, fertőzött talajjal vagy élelmiszerrel való érintkezés során, illetve ritkán harapás útján.
Mik a borna vírus veszélyei?
A Bornavírus veszélyei miatt különösen fontos a megelőzés:
- gyors lefolyású agyvelőgyulladás kialakulása;
- magas halálozási arány;
- nehezen felismerhető kezdeti tünetek;
- korlátozott kezelési lehetőségek;
- fertőzés forrásának nehéz azonosítása;
- potenciálisan végzetes kimenetel.
Hol fordul elő a borna vírus Európában?
A borna vírus elsősorban Közép-Európában fordul elő. A legtöbb esetet Németországban regisztrálták. A vírus jelenlétét Ausztriában és Svájcban is kimutatták, de emberi fertőzés ezekben az országokban ritka.
Mennyire gyakori a borna vírus?
A borna vírus fertőzés rendkívül ritka. Évente mindössze néhány esetet regisztrálnak, ami azt jelenti, hogy még a ritka betegségek között is kivételesnek számít. A szakértők szerint jelentős rejtett esetszám nem valószínű.
Hogyan lehet védekezni a borna vírus ellen?
A fertőzés kockázata alacsony, de bizonyos óvintézkedésekkel tovább csökkenthető:
- kerülni kell a cickányokkal való érintkezést;
- elhullott állatot nem szabad kézzel megfogni;
- poros környezetben ajánlott maszk viselése;
- kesztyű használata kerti munkák során;
- szennyezett felületek nedves tisztítása;
- alapos kézmosás és tisztálkodás.
Újra lecsaphat a világ egyik leghalálosabb betegsége
A szakértők szerint a betegséget hordozó állatok miatt ma sem múlt el teljesen a veszély. A bubópestis visszatérése Nagy-Britanniában sem kizárt a figyelmeztetések alapján. Ugyanakkor a modern kezelések miatt egy újabb fellángolás már jóval kevesebb áldozatot követelhet.
Újra felütötte a fejét a világ legfertőzőbb betegsége
A fekete halál becslések szerint 25 millió ember életét követelte Európában a 14. században. Az utolsó nagyobb pestis járvány körülbelül 300 évvel ezelőtt volt. A fertőző betegség, amelyet ha nem kezelnek, halálos kimenetelű is lehet, ma is előfordul. Most az Egyesült Államokbeli Kaliforniában ütött fel a fejét.