Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

Halálos fertőzés terjed Európában – ha ezt érzi, azonnal orvos kell

Egy ritka, de rendkívül veszélyes fertőzés egyre több figyelmet kap Európában. A borna vírus kezdetben ártalmatlannak tűnő tünetekkel indul, de gyorsan súlyos állapothoz vezethet.
víruscickányEurópa

A borna vírus egy olyan halálos vírus, amely állatról emberre terjedő betegségként vált ismertté, és elsősorban súlyos agyvelőgyulladást okozhat. Bár rendkívül ritka, a borna vírus veszélyei miatt a szakemberek kiemelten foglalkoznak vele - tájékoztat a FIT BOOK.

A borna vírus hordozója gyakran a mezei cickány
A borna vírus hordozója gyakran a mezei cickány
Fotó: PREAU LOUIS-MARIE / hemis.fr

Mik a borna vírus tünetei?

A borna vírus tünetei kezdetben megtévesztőek, majd gyorsan súlyosbodhatnak:

  • láz;
  • fejfájás;
  • általános rossz közérzet;
  • beszédzavar;
  • bizonytalan járás;
  • viselkedésváltozás;
  • görcsrohamok;
  • eszméletvesztés, kóma.

Hogyan terjed a borna vírus?

A fertőzés pontos mechanizmusa nem teljesen ismert, de több lehetséges útja van. A cickány vírus hordozója a mezei cickány, amely nyállal, vizelettel és ürülékkel terjesztheti a kórokozót. Az ember fertőződhet szennyezett por belélegzésével, fertőzött talajjal vagy élelmiszerrel való érintkezés során, illetve ritkán harapás útján.

Mik a borna vírus veszélyei?

A Bornavírus veszélyei miatt különösen fontos a megelőzés:

  • gyors lefolyású agyvelőgyulladás kialakulása;
  • magas halálozási arány;
  • nehezen felismerhető kezdeti tünetek;
  • korlátozott kezelési lehetőségek;
  • fertőzés forrásának nehéz azonosítása;
  • potenciálisan végzetes kimenetel.

Hol fordul elő a borna vírus Európában?

A borna vírus elsősorban Közép-Európában fordul elő. A legtöbb esetet Németországban regisztrálták. A vírus jelenlétét Ausztriában és Svájcban is kimutatták, de emberi fertőzés ezekben az országokban ritka.

Mennyire gyakori a borna vírus?

A borna vírus fertőzés rendkívül ritka. Évente mindössze néhány esetet regisztrálnak, ami azt jelenti, hogy még a ritka betegségek között is kivételesnek számít. A szakértők szerint jelentős rejtett esetszám nem valószínű.

Hogyan lehet védekezni a borna vírus ellen?

A fertőzés kockázata alacsony, de bizonyos óvintézkedésekkel tovább csökkenthető:

  • kerülni kell a cickányokkal való érintkezést;
  • elhullott állatot nem szabad kézzel megfogni;
  • poros környezetben ajánlott maszk viselése;
  • kesztyű használata kerti munkák során;
  • szennyezett felületek nedves tisztítása;
  • alapos kézmosás és tisztálkodás.

