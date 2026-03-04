Bestiális kegyetlenség: két kislány bőröndökbe csomagolt holttestét találták meg Clevelandben

A megrázó felfedezést egy kutyáját sétáltató férfi tette a Ginn Academy közelében lévő füves területen, amikor egy részben eltemetett bőröndre lett figyelmes. Értesítette a hatóságokat, akik a helyszínen egy sekély sírban találták meg az első holttestet. A terület átkutatása során egy második, hasonló módon elásott bőrönd is előkerült, benne egy másik gyermek testével - írja a Fox News.

Bőröndökben lévő holttesteket találták meg Clevelandben. A kép illusztráció. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Bőröndökbe csomagolták a holttesteket

ADorothy Todd rendőrfőnök szörnyű esetként beszélt a történtekről, és a lakosság segítségét kérte a körülmények tisztázásához. Elmondta, jelenleg nincs olyan eltűnt gyermekről szóló bejelentés Clevelandben, amely megfelelne az áldozatok személyleírásának.

The bodies of two young girls, suspected to be homicide victims, were found buried in separate suitcases Monday evening, Nexstar’s WJW has learned. https://t.co/egLNkRagnO pic.twitter.com/LLqUi5O4Q9 — WFLA NEWS (@WFLA) March 4, 2026

A halál okát egyelőre nem állapították meg. A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy az eset közvetlen veszélyt jelentene a lakosságra. A hatóságok továbbra is várják azok jelentkezését, akik bármilyen információval segíthetik a nyomozást.