Bestiális kegyetlenség: két kislány bőröndökbe csomagolt holttestét találták meg Clevelandben

A megrázó felfedezést egy kutyáját sétáltató férfi tette a Ginn Academy közelében lévő füves területen, amikor egy részben eltemetett bőröndre lett figyelmes. Értesítette a hatóságokat, akik a helyszínen egy sekély sírban találták meg az első holttestet. A terület átkutatása során egy második, hasonló módon elásott bőrönd is előkerült, benne egy másik gyermek testével - írja a Fox News.
Bőröndökbe csomagolták a holttesteket
ADorothy Todd rendőrfőnök szörnyű esetként beszélt a történtekről, és a lakosság segítségét kérte a körülmények tisztázásához. Elmondta, jelenleg nincs olyan eltűnt gyermekről szóló bejelentés Clevelandben, amely megfelelne az áldozatok személyleírásának.
A halál okát egyelőre nem állapították meg. A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy az eset közvetlen veszélyt jelentene a lakosságra. A hatóságok továbbra is várják azok jelentkezését, akik bármilyen információval segíthetik a nyomozást. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy új fejlemények történtek annak az ír férfinek az ügyében, aki bőröndbe rejtette szeretője holttestét Budapesten.