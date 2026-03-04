Hírlevél
Bestiális kegyetlenség: két kislány bőröndökbe csomagolt holttestét találták meg Clevelandben

Két fiatal, azonosítatlan fekete kislány holttestére bukkantak hétfő este az Ohio állambéli Clevelandben. A rendőrség közlése szerint az áldozatok feltehetően 8–14 év közöttiek lehettek és bőröndökbe csomagolták a holttesteiket.
A megrázó felfedezést egy kutyáját sétáltató férfi tette a Ginn Academy közelében lévő füves területen, amikor egy részben eltemetett bőröndre lett figyelmes. Értesítette a hatóságokat, akik a helyszínen egy sekély sírban találták meg az első holttestet. A terület átkutatása során egy második, hasonló módon elásott bőrönd is előkerült, benne egy másik gyermek testével - írja a Fox News.

Bőröndökben lévő holttesteket találták meg Clevelandben. A kép illusztráció. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Bőröndökbe csomagolták a holttesteket

ADorothy Todd rendőrfőnök szörnyű esetként beszélt a történtekről, és a lakosság segítségét kérte a körülmények tisztázásához. Elmondta, jelenleg nincs olyan eltűnt gyermekről szóló bejelentés Clevelandben, amely megfelelne az áldozatok személyleírásának.

A halál okát egyelőre nem állapították meg. A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy az eset közvetlen veszélyt jelentene a lakosságra. A hatóságok továbbra is várják azok jelentkezését, akik bármilyen információval segíthetik a nyomozást. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy új fejlemények történtek annak az ír férfinek az ügyében, aki bőröndbe rejtette szeretője holttestét Budapesten.

 

