A végzetes forgatás: Brandon Lee rejtélyes halálának története

Brandon Lee 1965. február 1-jén született Kaliforniában, és már gyermekkorától a harcművészetek és a filmek világa vette körül. Apja, Bruce Lee legendás alakja azonban nemcsak inspirációt, hanem terhet is jelentett számára.
Fiatalon maga is harcművészeteket tanult – többek között Jeet Kune Do-t, Wing Chun-t és Muay Thai-t –, de tudatosan igyekezett saját utat járni. Színészetet tanult New Yorkban, majd fokozatosan építette karrierjét Hongkongban és Hollywoodban is.
A nagy áttörés küszöbén
A kilencvenes évek elején Brandon Lee egyre nagyobb szerepeket kapott. A Mint a tűz és a Leszámolás Kis-Tokióban után megkapta azt a szerepet, amely végül legendává tette:
Eric Draven karakterét A holló című filmben.
A film sötét, misztikus világa és karaktere tökéletesen illett hozzá – sokak szerint ez lett volna az igazi áttörése Hollywoodban.
Brandon Lee halála – a végzetes forgatás
A tragédia 1993. március 31-én történt. A forgatáson egy jelenetben egy kellékfegyverrel lőttek rá – azonban a fegyverben maradt egy hibásan eltávolított lövedékdarab, amelyet a vaktöltény kilőtt.
A stáb először nem is értette, mi történt. Brandon Lee összeesett, de sokan azt hitték, még játszik. Csak percekkel később derült ki, hogy súlyosan megsérült. A kórházban órákon át küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.
Mindössze 28 éves volt.
A hivatalos vizsgálat szerint halála tragikus baleset és gondatlanság következménye volt.
Rejtélyek és legendák
Brandon Lee halála körül hamar megjelentek a legendák és összeesküvés-elméletek. Sokan párhuzamot vontak apja, Bruce Lee korai és szintén rejtélyes halálával.
Felmerült többek között:
- hogy a Lee családot „átok” sújtja
- hogy szándékos mulasztás történt a forgatáson
- vagy hogy a baleset körülményeit eltitkolták
A valóság azonban jóval prózaibb: egy ritka, de dokumentált technikai hiba történt, amelyet emberi figyelmetlenség súlyosbított.
Tények a tragédia mögött
A vizsgálatok alapján:
- a fegyverben korábban gyakorló lőszer maradványa szorult a csőbe
- ezt nem ellenőrizték megfelelően
- a vaklőszer kilökte a darabot, mintha valódi lövedék lett volna
Ez a ritka, úgynevezett „squib load” jelenség okozta a halálos sérülést.
A tragédia után a filmipar szigorította a fegyverhasználatra vonatkozó szabályokat.
Egy film, amely örökre emléket állított
A holló végül Brandon Lee halála után került a mozikba 1994-ben, és hatalmas siker lett. A filmet neki és menyasszonyának ajánlották.
A nézők számára különösen megrázóvá tette a történetet, hogy a film témája is a halálból való visszatérésről szólt. Sokan úgy érezték, Brandon Lee „ott maradt” minden képkockában.
Egy beteljesületlen élet
Brandon Lee karrierje éppen csak elkezdődött, amikor tragikusan véget ért. Sokan úgy vélik, hogy valódi áttörése még csak ezután következett volna. Halála nemcsak egy ígéretes színész elvesztése volt, hanem egy olyan történet lezárása is, amely tele volt tehetséggel, küzdelemmel és bizonyítási vággyal.
Brandon Lee neve ma már nemcsak egy színészt jelöl, hanem egy legendát – és egy örök kérdést: mi lett volna, ha…
Cikkünk a Wikipedia Brandon Lee nevű szócikke alapján készült.
