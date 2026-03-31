A végzetes forgatás: Brandon Lee rejtélyes halálának története

Brandon Lee 1965. február 1-jén született Kaliforniában, és már gyermekkorától a harcművészetek és a filmek világa vette körül. Apja, Bruce Lee legendás alakja azonban nemcsak inspirációt, hanem terhet is jelentett számára.

Brandon Lee (1965-1993)

Fotó: AFP / Archives du 7eme Art

Fiatalon maga is harcművészeteket tanult – többek között Jeet Kune Do-t, Wing Chun-t és Muay Thai-t –, de tudatosan igyekezett saját utat járni. Színészetet tanult New Yorkban, majd fokozatosan építette karrierjét Hongkongban és Hollywoodban is.

A nagy áttörés küszöbén

A kilencvenes évek elején Brandon Lee egyre nagyobb szerepeket kapott. A Mint a tűz és a Leszámolás Kis-Tokióban után megkapta azt a szerepet, amely végül legendává tette:

Eric Draven karakterét A holló című filmben.

A film sötét, misztikus világa és karaktere tökéletesen illett hozzá – sokak szerint ez lett volna az igazi áttörése Hollywoodban.

Brandon Lee édesapjával, Bruce Lee-vel az 1960-as években

Fotó: Wikipedia

Brandon Lee halála – a végzetes forgatás

A tragédia 1993. március 31-én történt. A forgatáson egy jelenetben egy kellékfegyverrel lőttek rá – azonban a fegyverben maradt egy hibásan eltávolított lövedékdarab, amelyet a vaktöltény kilőtt.

A stáb először nem is értette, mi történt. Brandon Lee összeesett, de sokan azt hitték, még játszik. Csak percekkel később derült ki, hogy súlyosan megsérült. A kórházban órákon át küzdöttek az életéért, de nem tudták megmenteni.

Mindössze 28 éves volt.

A hivatalos vizsgálat szerint halála tragikus baleset és gondatlanság következménye volt.

Rejtélyek és legendák

Brandon Lee halála körül hamar megjelentek a legendák és összeesküvés-elméletek. Sokan párhuzamot vontak apja, Bruce Lee korai és szintén rejtélyes halálával.

Felmerült többek között:

hogy a Lee családot „átok” sújtja

hogy szándékos mulasztás történt a forgatáson

vagy hogy a baleset körülményeit eltitkolták

A valóság azonban jóval prózaibb: egy ritka, de dokumentált technikai hiba történt, amelyet emberi figyelmetlenség súlyosbított.

Bruce Lee és Brandon Lee sírjai

Fotó: FLJuJitsu / Wikipedia

Tények a tragédia mögött

A vizsgálatok alapján:

a fegyverben korábban gyakorló lőszer maradványa szorult a csőbe

ezt nem ellenőrizték megfelelően

a vaklőszer kilökte a darabot, mintha valódi lövedék lett volna

Ez a ritka, úgynevezett „squib load” jelenség okozta a halálos sérülést.