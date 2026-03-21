Most dől el, hogy kitör-e a harmadik világháború - döbbenetes hír érkezett

A BRICS országai felé fordult Irán, és határozottan kérte, hogy a blokk játsszon független szerepet a Közel-Kelet konfliktusában. A BRICS kapcsán megfogalmazott iráni álláspont szerint a jelenlegi nemzetközi megközelítés nem képes biztosítani a térség stabilitását.

BRICS: most dől el, hogy kitör-e a harmadik világháború

Fotó: IBRAHIM AMRO / AFP

Maszúd Pezeskján iráni elnök az indiai tárgyalásai során vetette fel ezt az igényt, amikor Narendra Modi miniszterelnökkel egyeztetett. A megbeszélések után az iráni nagykövetség közleményben hangsúlyozta: szükség van arra, hogy a BRICS aktív és önálló szereplőként lépjen fel.

Az iráni vezetés szerint a cél az, hogy véget vessenek az Irán elleni agressziónak, és biztosítsák a regionális, valamint nemzetközi békét és stabilitást.

Új biztonsági rendszer jöhet

Az iráni elnök nemcsak politikai fellépést sürgetett, hanem konkrét javaslatot is tett. Eszerint egy olyan regionális biztonsági struktúrát kellene létrehozni, amely kizárólag a Közel-Kelet országaira épülne.

Ez a rendszer lenne felelős a béke fenntartásáért és a stabilitás biztosításáért a térségben, csökkentve a külső beavatkozás szerepét.

Közben hírek jelentek meg arról is, hogy amerikai és izraeli hírszerző szervezetek próbálják felkutatni Mojtaba Hameneit, akiről feltételezik, hogy életben van.

A BRICS szerepének erősítése jól mutatja, hogy Irán új szövetségi és diplomáciai lehetőségeket keres a Közel-Kelet egyre súlyosbodó konfliktusában.