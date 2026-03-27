Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Britney Spears

Újabb botrány Britney Spears körül: súlyos dolgot állít egykori testőréről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A botrányos énekesnő újabb megdöbbentő állítással került a figyelem középpontjába. Britney Spears szerint egykori testőre feltörhette a telefonját és hozzáférhetett személyes adataihoz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Britney Spears azt állítja, hogy a volt biztonsági embere jogosulatlanul lépett be az iCloud-fiókjába, és akár fájlokat, fotókat is megszerezhetett. Spears szerint mindez az engedélye nélkül történt, ezért jogi lépéseket fontolgat az ügyben – számolt be a Daily Star

Britney Spears – Fotó: VALERIE MACON / AFP
Britney Spears perelni készül

Sajtóértesülések szerint az énekesnő jogi csapata már felszólító levelet is küldött a férfinak, Thomas Bunburynek, amelyben arra kötelezik, hogy töröljön minden esetlegesen megszerzett adatot, különben perre számíthat.

A férfit még tavaly augusztusban bocsátották el, miután megszeghette a titoktartási megállapodását. Úgy tudni, kapcsolatba lépett rajongókkal és médiával is, ami végül az állásába került.

A botrány tovább fokozza az aggodalmakat a popsztár körül, aki az elmúlt időszakban több furcsa közösségi médiás megosztásával is felhívta magára a figyelmet. Az ügy részletei egyelőre nem tisztázottak, de könnyen lehet, hogy komoly jogi csata bontakozik ki.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!