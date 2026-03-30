Britney Spears

Emlékszik még Britney Spears fiaira? Sean és Jayden már kész felnőttek!

Hosszú idő után ismét együtt mutatkozott a család, ami sokak számára meglepő fordulat. Britney Spears újra találkozott fiaival, és egy közös vitorlázás során töltöttek együtt minőségi időt. A találkozó különösen nagy figyelmet kapott, miután a közelmúltban ittas vezetés gyanúja miatt letartóztatták az énekesnőt.
Az utóbbi hetekben ismét reflektorfénybe került Britney Spears, miután fiaival, Seannel és Jaydennel közösen jelent meg egy hajó fedélzetén. Britney Spears fiai és az énekesnő közötti kapcsolat az elmúlt időszakban sok változáson ment keresztül, így a mostani vitorlázás különösen fontos lépésnek számít a családi kötelékek erősítésében - írja a Daily Mail.

US singer Britney Spears arrives for the premiere of Sony Pictures' "Once Upon a Time... in Hollywood" at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, California on July 22, 2019. (Photo by VALERIE MACON / AFP)
Britney Spears a „Volt egyszer egy… Hollywood” premierjén - Fotó: VALERIE MACON / AFP

Mit lehet tudni Britney Spears és fiai kapcsolatáról?

Britney Spears és fiai kapcsolata az elmúlt években hullámzó volt. A fiúk egy ideig távolabb éltek édesanyjuktól, és ritkábban találkoztak. Az utóbbi időszakban azonban egyre több jel utal arra, hogy közelednek egymáshoz, és igyekeznek újraépíteni a kapcsolatukat.

Hol élnek Britney Spears fiai?

Sean és Jayden jelenleg Hawaiin élnek, ami fizikailag is távolságot jelent édesanyjuktól. A költözés hátterében több családi és életviteli ok állhatott, azonban az utóbbi hetek eseményei alapján úgy tűnik, hogy a távolság ellenére is igyekeznek fenntartani a kapcsolatot.

A március eleji letartóztatást követően Britney Spears életmódján is változtatott. Információk szerint józan maradt, és rendszeresen részt vesz támogató közösségi alkalmakon. Emellett tudatosan törekszik arra, hogy több időt töltsön gyermekeivel, ami fontos szerepet játszhat a felépülésében.

