Újabb részletek láttak napvilágot Britney Spears letartóztatásáról

A rendőrségi adatok szerint Britney Spearst este 21:28 körül állították meg, majd a hatóságok őrizetbe vették. Hivatalosan hajnali 3:02-kor tartóztatták le, és csütörtök reggel 6:07-kor szabadon is engedték. A hatóságok szerint az énekesnőt ittas vezetés gyanújával állították elő, írja a Fox News.

Britney Spears ismét bajba került

Rendőrségi rádióforgalmazásból kiderült, hogy a járőrök egy ideig követték Spears járművét az autópályán és a környező utakon, mielőtt végül félreállították. A felvételen az egyik rendőr így jelentett: „A sofőr kiszállt a járműből.” A diszpécser ezután arról érdeklődött, szükség van-e helyszíni felügyelőre is, de egyelőre nem világos, hogy végül hívtak-e magasabb rangú tisztet.

Szükséges változást indíthat el az eset Britney Spears életében

„Ez egy sajnálatos és teljesen elfogadhatatlan incidens volt” – reagált az esetre Spears szóvivője. Hozzátette, hogy az énekesnő kész együttműködni a hatóságokkal, és reméli, hogy ez az eset egy régóta szükséges változás első lépése lehet az életében. A közlemény szerint Spears most támogatásra és segítségre szorul, és a családja azon dolgozik, hogy olyan tervet alakítsanak ki, amely segíti a mentális és személyes stabilitását.

Az ügy azonban még korántsem ért véget. A popsztárnak május 4-én kell bíróság elé állnia, ahol a vádak alapján dönthetnek az eset következményeiről.

Hosszú ideje reflektorfényben él

Spears neve nem először kerül a címlapokra botrányok miatt. A 2000-es évek elején mentális egészségi problémái miatt hatalmas médiavihar közepébe került. 2008-ban két kényszerű pszichiátriai kezelés után a bíróság gyámság alá helyezte, amelyet édesapja felügyelt. A rendszer végül több mint 13 éven át tartott, és csak 2021 novemberében szűnt meg, miután az énekesnő hosszú jogi harcot folytatott a szabadságáért. A bíróságon akkor így fogalmazott „Csak vissza akarom kapni az életemet.”

A gyámság megszűnése után Spears összeházasodott régi partnerével, Sam Asgharival, ám a kapcsolat nem tartott sokáig. A férfi 2023 augusztusában beadta a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A válást végül 2024 májusában mondta ki a bíróság.