Brutál szexi fotón az új Baywatch új Pamela Andersonja

Brooks Nader a Baywatch remake egyik legnagyobb meglepetése lett, hiszen a Pamela Anderson hasonmásként emlegetett modell úgy kapta meg a szerepet, hogy jelenleg még nem számít tapasztalt úszónak. A Brooks Nader Baywatch-projekt már most komoly érdeklődést váltott ki, miközben a produkció készítői szerint intenzív felkészülés zajlik a háttérben – tájékoztat a Daily Mail.
Miért kapta meg Brooks Nader a Baywatch-szerepet?
A döntés hátterében több tényező is áll. Egyrészt Brooks Nader megjelenése erősen emlékeztet az eredeti sorozat sztárjára, ami kulcsfontosságú lehetett a casting során. Másrészt a producereket azzal győzte meg, hogy hajlandó teljes erőbedobással felkészülni a szerepre, beleértve a napi szintű edzéseket és képzéseket is.
Hogyan készül Brooks Nader a Baywatch-szerepre?
A modellről kiderült, hogy nem igazán tud úszni, így a felkészülése különösen intenzív. Brooks Nader naponta vesz úszóleckéket egy szigorú edző irányításával, emellett színészórákon is részt vesz. A hírek szerint valódi vízimentők is segítik a munkáját, hogy minél hitelesebben tudja megformálni a karaktert a Baywatch-remake során.
Mikor jelenik meg az új Baywatch-sorozat?
A pontos premierdátumot egyelőre nem jelentették be. A forgatás már megkezdődött Los Angelesben, így várhatóan a következő időszakban érkezhetnek további információk a megjelenésről.
Kik szerepelnek az új Baywatch-remake-ben?
Az eddig ismert szereplők:
- Brooks Nader
- Livvy Dunne
- Stephen Amell
- várható cameo: David Hasselhoff
Egy látványos jelenet forgatása hívta fel a figyelmet az új sorozatra, amely már most komoly érdeklődést vált ki. A Baywatch rebootja fiatal sztárokkal és ikonikus jelenetekkel próbálja újra meghódítani a nézőket.
Új lendületet kap a legendás produkció, és az első forgatási képek alapján a készítők nem aprózzák el a látványt. A Baywatch már most komoly figyelmet keltett, különösen a frissen bejelentett szereplők miatt.