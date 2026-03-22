Brooks Nader

Brutál szexi fotón az új Baywatch új Pamela Andersonja

Egy ikonikus szerep újragondolása mindig nagy figyelmet kap, különösen akkor, ha egy legendás karakterről van szó. Brooks Nader most egy olyan lehetőséget kapott, amely alapjaiban formálhatja át a karrierjét, miközben komoly kihívásokkal is szembe kell néznie.
Brooks Nader a Baywatch remake egyik legnagyobb meglepetése lett, hiszen a Pamela Anderson hasonmásként emlegetett modell úgy kapta meg a szerepet, hogy jelenleg még nem számít tapasztalt úszónak. A Brooks Nader Baywatch-projekt már most komoly érdeklődést váltott ki, miközben a produkció készítői szerint intenzív felkészülés zajlik a háttérben – tájékoztat a Daily Mail.

Brooks Nader New Yorkban, a Jingle Ball zenei eseményén
Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért kapta meg Brooks Nader a Baywatch-szerepet?

A döntés hátterében több tényező is áll. Egyrészt Brooks Nader megjelenése erősen emlékeztet az eredeti sorozat sztárjára, ami kulcsfontosságú lehetett a casting során. Másrészt a producereket azzal győzte meg, hogy hajlandó teljes erőbedobással felkészülni a szerepre, beleértve a napi szintű edzéseket és képzéseket is.

Hogyan készül Brooks Nader a Baywatch-szerepre?

A modellről kiderült, hogy nem igazán tud úszni, így a felkészülése különösen intenzív. Brooks Nader naponta vesz úszóleckéket egy szigorú edző irányításával, emellett színészórákon is részt vesz. A hírek szerint valódi vízimentők is segítik a munkáját, hogy minél hitelesebben tudja megformálni a karaktert a Baywatch-remake során.

Mikor jelenik meg az új Baywatch-sorozat?

A pontos premierdátumot egyelőre nem jelentették be. A forgatás már megkezdődött Los Angelesben, így várhatóan a következő időszakban érkezhetnek további információk a megjelenésről.

Kik szerepelnek az új Baywatch-remake-ben?

Az eddig ismert szereplők:

  • Brooks Nader
  • Livvy Dunne
  • Stephen Amell
  • várható cameo: David Hasselhoff

