Brutál szexi fotón az új Baywatch új Pamela Andersonja

Brooks Nader a Baywatch remake egyik legnagyobb meglepetése lett, hiszen a Pamela Anderson hasonmásként emlegetett modell úgy kapta meg a szerepet, hogy jelenleg még nem számít tapasztalt úszónak. A Brooks Nader Baywatch-projekt már most komoly érdeklődést váltott ki, miközben a produkció készítői szerint intenzív felkészülés zajlik a háttérben – tájékoztat a Daily Mail.

Brooks Nader New Yorkban, a Jingle Ball zenei eseményén

Fotó: ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért kapta meg Brooks Nader a Baywatch-szerepet?

A döntés hátterében több tényező is áll. Egyrészt Brooks Nader megjelenése erősen emlékeztet az eredeti sorozat sztárjára, ami kulcsfontosságú lehetett a casting során. Másrészt a producereket azzal győzte meg, hogy hajlandó teljes erőbedobással felkészülni a szerepre, beleértve a napi szintű edzéseket és képzéseket is.

Hogyan készül Brooks Nader a Baywatch-szerepre?

A modellről kiderült, hogy nem igazán tud úszni, így a felkészülése különösen intenzív. Brooks Nader naponta vesz úszóleckéket egy szigorú edző irányításával, emellett színészórákon is részt vesz. A hírek szerint valódi vízimentők is segítik a munkáját, hogy minél hitelesebben tudja megformálni a karaktert a Baywatch-remake során.

Mikor jelenik meg az új Baywatch-sorozat?

A pontos premierdátumot egyelőre nem jelentették be. A forgatás már megkezdődött Los Angelesben, így várhatóan a következő időszakban érkezhetnek további információk a megjelenésről.

Kik szerepelnek az új Baywatch-remake-ben?

Az eddig ismert szereplők:

Brooks Nader

Livvy Dunne

Stephen Amell

várható cameo: David Hasselhoff

