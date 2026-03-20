Sosem látott felvétel, unokájával ünnepelt a súlyos betegségével küzdő Bruce Willis

Demi Moore Instagram-oldalán tette közzé azokat a különleges felvételeket, amelyeken Bruce Willis az unokájával, a közel hároméves Louettával látható – írja a Daily Mail.

Fotó: EMMETT/FURLA/OASIS FILMS

Az egyik képen a kislány puszit ad nagyapja arcára, egy másikon pedig szeretettel átöleli a nyakát. A meghitt jelenetek sokakat megérintettek.

A poszthoz Moore mindössze ennyit írt:

„Csak a szeretet számít. Boldog születésnapot!”

A család többi tagja is megemlékezett a hollywoodi sztárról. Lánya, Rumer Willis egy videóösszeállítást osztott meg édesapja legismertebb szerepeiből, és így köszöntötte:

„Boldog születésnapot, apa! Ma rád gondoltam, ahogy táncolsz és elbűvölöd az embereket.”

A megható ünneplés különösen jelentős annak fényében, hogy Bruce Willis évek óta súlyos betegséggel küzd. A színésznél először afáziát diagnosztizáltak, majd állapota frontotemporális demenciává súlyosbodott, ezt a család 2023-ban jelentette be.

Jelenlegi felesége, Emma Heming Willis szintén megszólalt a jeles napon. Egy korábbi fotót osztott meg férjéről, és arról írt, hogy a betegség teljesen átformálta az életüket.

„Ez az út megmutatta, min mennek keresztül a családok, amikor egy szerettük demenciával él” – fogalmazott.

Heming nemrég egy alapítványt is létrehozott, amely a frontotemporális demencia kutatását és a gondozók támogatását segíti.

A család továbbra is szoros kapcsolatban maradt: bár Willis már visszavonult a nyilvánosságtól, szerettei rendszeresen látogatják, és igyekeznek minél több közös emléket gyűjteni vele.

