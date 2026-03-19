Megrázó, amit felesége elárult Bruce Willisről

A hollywoodi színészt 2022-ben diagnosztizálták frontotemporális demenciával (FTD), amely az agy azon területeit érinti, amelyek a személyiségért, a viselkedésért és a kommunikációért felelősek. A betegség miatt Bruce Willis az elmúlt években teljesen visszavonult a nyilvánosságtól.

Bruce Willis a frontotemporális demencia betegségével küzd

Fotó: EMMETT/FURLA/OASIS FILMS (EFO FI / Collection ChristopheL via AFP

Emma Heming a színész születésnapján egy korábbi, gondtalan pillanatot idéző fotót osztott meg közösségi oldalán, és őszintén beszélt arról, milyen nehézségekkel jár ez az időszak a család számára.

Ez az út a frontotemporális demenciával megnyitotta a szememet arra, hogy mennyi család küzd hasonló helyzettel”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy férje betegsége inspirálta arra, hogy létrehozza saját alapítványát, amely a demenciával élők és családjaik támogatását tűzte ki célul.

Az alapítvány célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, segítse a kutatásokat, és támogatást nyújtson azoknak, akik nap mint nap gondozzák szeretteiket. A színész állapota miatt különleges élethelyzet alakult ki a családban.

Bruce Willis egy olyan otthonban él, ahol folyamatos, 24 órás ellátást kap, miközben felesége és gyermekei rendszeresen látogatják, és igyekeznek minél több időt együtt tölteni vele.

Emma Heming korábban arról is beszélt, hogy ez az egyik legnehezebb döntés volt az életében, ugyanakkor úgy érzi, ez szolgálja leginkább férje és a család érdekeit.

Bruce Willis továbbra is hatalmas szeretetet és támogatást kap rajongóitól és családjától, akik rendszeresen megosztanak kisebb betekintéseket a mindennapjaikba, és igyekeznek felhívni a figyelmet erre a súlyos betegségre.

