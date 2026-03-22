Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt a vége! Trump 48 órán belül totális csapással fenyegeti Iránt

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

brüsszeli terrortámadás

Két merénylő, több tucat áldozat: 10 éve történt a brüsszeli terrortámadás

50 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Március 22-e egy olyan nap, amely örökre megváltoztatta Belgium és egész Európa biztonságérzetét. Ekkor történt a 2016-os brüsszeli terrortámadás, amely sokkolta a világot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brüsszeli terrortámadásmegemlékezésévforduló

A brüsszeli terrortámadások reggel, a csúcsforgalom idején kezdődtek. Két robbanás rázta meg a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőteret, ahol öngyilkos merénylők detonálták magukat az indulási csarnokban. Nem sokkal később újabb robbanás történt a Maelbeek metróállomáson, közvetlenül az Európai Unió intézményeinek közelében.

Rendőrök őrzik a lezárt terület bejáratát a Maelbeek metróállomásnál Brüsszelben 2016. március 22-én, miután a brüsszeli terrortámadás halálos áldozatokat és sérülteket követelt az EU-intézmények közelében – Fotó: Emmanuel Dunand / AFPFotó: EMMANUEL DUNAND / AFP
Rendőrök őrzik a lezárt terület bejáratát a Maelbeek metróállomásnál Brüsszelben 2016. március 22-én, miután a brüsszeli terrortámadás halálos áldozatokat és sérülteket követelt az EU-intézmények közelében
Fotó: Emmanuel Dunand / AFPFotó: EMMANUEL DUNAND / AFP

A támadások következtében 32 civil vesztette életét, a sérültek száma pedig meghaladta a 300 főt. Az áldozatok között számos külföldi állampolgár is volt, ami tovább növelte a tragédia nemzetközi visszhangját. 

A merényletek elkövetéséért az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta a felelősséget. A nyomozás során hamar kiderült, hogy a támadók egy jól szervezett hálózat részei voltak, amely kapcsolatban állt a 2015-ös párizsi terrortámadások elkövetőivel is. Több tetteset később elfogtak, míg mások a robbantások során vesztették életüket.

A támadásokat követően Brüsszelt gyakorlatilag lezárták: a tömegközlekedést leállították, a repülőteret napokra bezárták, és a hatóságok a legmagasabb terrorkészültséget rendelték el. Az emberek napokig félelemben éltek, miközben a rendőrség és a titkosszolgálatok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak az elkövetők után.

A tragédia komoly hatással volt Európa biztonságpolitikájára. Számos ország szigorította a repülőtéri ellenőrzéseket, növelte a rendőri jelenlétet a forgalmas helyeken, és erősítette a hírszerzési együttműködést. A támadások rávilágítottak arra is, hogy a radikalizálódás és a terrorizmus elleni fellépés összehangolt nemzetközi fellépést igényel.

A brüsszeli merényletek hosszú távú következményekkel jártak a társadalom számára is. A túlélők közül sokan máig fizikai és lelki sérülésekkel küzdenek, az áldozatok családjai pedig évről évre megemlékezéseken tisztelegnek szeretteik emléke előtt.

Emberek gyűlnek össze a brüsszeli Tőzsde téren (Place de la Bourse), hogy megemlékezzenek az előző napi brüsszeli terrortámadások áldozatairól 2016. március 23-án. A Zaventem repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson elkövetett robbantások 31 ember életét követelték, és 260-an megsérültek Fotó: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / AFP – Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY
Emberek gyűlnek össze a brüsszeli Tőzsde téren (Place de la Bourse), hogy megemlékezzenek az előző napi brüsszeli terrortámadások áldozatairól 2016. március 23-án. A Zaventem repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson elkövetett robbantások 31 ember életét követelték, és 260-an megsérültek
Fotó: Mustafa Yalcin / Anadolu Agency / AFPFotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY

Az évfordulón rendszeresen tartanak hivatalos megemlékezéseket a támadások helyszínein, ahol politikusok, hozzátartozók és civilek közösen hajtanak fejet az áldozatok előtt. A megemlékezések üzenete minden évben ugyanaz: a terror nem győzhet, és az európai társadalmaknak egységesen kell fellépniük az erőszak ellen.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!