Sokkoló húsvéti fordulat: visszatért a tél, és brutális havazás várható – videó

A déli tartományokban különösen brutális havazásra kell készülni, főként az Alpok térségében. A magasabban fekvő területeken rövid idő alatt vastag hóréteg alakulhat ki, ami nemcsak a helyiek, hanem az ünnepek miatt útnak induló turisták számára is nehézséget jelenthet – írja az Augsburger Allgemeine.

A brutális havazás miatt a hókotrók is munkába álltak Bajorországban

A brutális havazás miatt balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hegyvidéki régiókban akár 20–40 centiméter friss hó is eshet, egyes helyeken pedig ennél is több gyűlhet össze. A helyzetet tovább nehezíti az erős szél, amely a magasabb területeken viharossá fokozódhat, így a hófúvások sem kizártak.

A téli körülmények nemcsak az Alpokban, hanem alacsonyabban fekvő vidékeken is éreztetik hatásukat. A középhegységekben is havazás várható, igaz, kisebb mennyiségben, de ez is elegendő lehet ahhoz, hogy csúszóssá váljanak az utak.

A hatóságok fokozott óvatosságra intik a közlekedőket. A havas, jeges utak és a romló látási viszonyok miatt könnyen alakulhatnak ki balesetveszélyes helyzetek, ezért aki teheti, halassza el az utazást, vagy készüljön fel hosszabb menetidőre.

A télies fordulat várhatóan még a hét közepéig kitart, így a húsvéti készülődés sokak számára nem várt kihívásokat hozhat.

Brutális tél csapott le Horvátországra: közel 80 centiméter hó hullott a Plitvicei-tavaknál, és még mindig nem állt meg az időjárás. A havazás mértéke már most rendkívülinek számít, ráadásul a friss előrejelzések szerint további hó is érkezhet.

Horvátországban egy heves időjárási helyzet kis híján tragédiába torkollott egy forgalmas egészségügyi intézménynél. A vihar következtében leszakadt egy tetőszerkezet a zágrábi sürgősségi osztály fölött, ami kis híján emberéleteket követelt.