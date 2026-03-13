Origo
2026. márc. 13., péntek
Ajtony, Krisztián névnapja
kvíz
Brutálisan nehéz általános műveltségi kvíz – ez már haladó szint
18 perce
Olvasási idő: 1 perc
Ez nem kocsmai kvízszint. Ez az a kategória, ahol a legműveltebbek is izzadni kezdenek.
kvíz
általános műveltség
tudáspróba
Kvíz
1 / 7
Melyik európai ország fővárosa nem a legnagyobb városa?
Magyarország
Helytelen válasz
Svájc
Helyes válasz
Ausztria
Helytelen válasz
Csehország
Helytelen válasz
Következő kérdés
