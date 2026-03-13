Hírlevél
kvíz

Brutálisan nehéz általános műveltségi kvíz – ez már haladó szint

18 perce
Olvasási idő: 1 perc
Ez nem kocsmai kvízszint. Ez az a kategória, ahol a legműveltebbek is izzadni kezdenek.
kvízáltalános műveltségtudáspróba
1 / 7
Melyik európai ország fővárosa nem a legnagyobb városa?

 

