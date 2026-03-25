Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva váratlan országnak küldött rémisztő fenyegetést

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 779,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -164,3 Ft

betegség

Újra lecsaphat a világ egyik leghalálosabb betegsége

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A szakértők szerint a betegséget hordozó állatok miatt ma sem múlt el teljesen a veszély. A bubópestis visszatérése Nagy-Britanniában sem kizárt a figyelmeztetések alapján. Ugyanakkor a modern kezelések miatt egy újabb fellángolás már jóval kevesebb áldozatot követelhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
betegségbubópestisjárvány

A szakértők szerint a bubópestis, vagyis a fekete halál akár újra felbukkanhat az Egyesült Királyságban, mivel a betegségeket terjesztő patkányok egyre nagyobb számban vannak jelen. A pusztító kór a történelem egyik leghalálosabb járványa volt: világszerte 75 és 200 millió ember halálát okozhatta, Európában pedig egyes becslések szerint a lakosság 30–60 százalékát is elpusztította – írja a Daily Star.

Visszatérhet a bubópestis – figyelmeztetnek a szakértők (illusztráció)
Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

A betegséget a Yersinia pestis baktérium okozza, amely a szakértők szerint ma sem tűnt el, és világszerte továbbra is jelen van az állatpopulációkban. A kórokozót főként rágcsálók, különösen patkányok hordozzák, a fertőzést pedig gyakran bolhák terjesztik át más állatokra vagy emberekre. A WHO adatai szerint évente még mindig 1000–2000 pestises esetet jelentenek világszerte.

Kyle Elliot kártevőirtási szakértő arra figyelmeztetett, hogy sokan tévesen azt hiszik, ez a betegség már eltűnt, pedig továbbra is aktív. Szerinte a brit patkánypopuláció növekedése miatt fennáll a veszélye annak, hogy a pestis újra megjelenik.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a mai orvosi kezelések miatt egy esetleges újabb járvány várhatóan jóval kevesebb halálos áldozatot követelne, mint a középkorban.

Újra felütötte a fejét a világ legfertőzőbb betegsége

A fekete halál becslések szerint 25 millió ember életét követelte Európában a 14. században. Az utolsó nagyobb pestis járvány körülbelül 300 évvel ezelőtt volt. A fertőző betegség, amelyet ha nem kezelnek, halálos kimenetelű is lehet, ma is előfordul. Most az Egyesült Államokbeli Kaliforniában ütött fel a fejét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!