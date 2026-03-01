Hírlevél
Ilyet még nem láttunk: meglepő újítással készül a Burger King

28 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy új technológiai fejlesztés komoly vitát indított el az amerikai gyorséttermi szektorban. A Burger King mesterséges intelligenciával működő fejhallgatót tesztel, amely a kiszolgálás minőségét és a működési folyamatokat elemzi.
A Burger King 500 amerikai étteremben vezette be kísérleti jelleggel a BK Assistant nevű rendszert. A mesterséges intelligencia alapú platform az autós kiszolgálás során rögzített hangmintákat elemzi, és úgynevezett „barátságossági pontszámokat” készít az egyes egységek teljesítményéről. A cég hangsúlyozza, hogy nem egyéni értékelésről, hanem csapatszintű visszajelzésről van szó, ugyanakkor a munkahelyi megfigyelés kérdése vitát váltott ki - tájékoztat a BBC.

burger king gyorsétterem dolgozó A Burger King új technológiája a csapatszintű teljesítményt értékeli
A Burger King új technológiája a csapatszintű teljesítményt értékeli
Fotó: Burger King

Hogyan működik a Burger King AI fejhallgató rendszere?

A rendszer központi eleme egy AI fejhallgató, amelybe egy Patty nevű chatbot is be van építve. A mesterséges intelligencia:

  • elemzi az autós kiszolgálás során rögzített hanganyagot;
  • felismeri az olyan udvariassági kifejezéseket, mint a kérem vagy köszönöm;
  • jelzi, ha egy termék utánpótlásra szorul;
  • válaszol az alkalmazottak recepttel kapcsolatos kérdéseire.

A Burger King digitális vezetése szerint a rendszer OpenAI-alapú technológiára épül, és célja az éttermi működés egyszerűsítése. A vállalat közlése alapján a fejhallgató nem rögzít teljes beszélgetéseket, és nem egyéni dolgozói értékelést végez.

A bevezetés azonban komoly online visszhangot váltott ki. Többen disztópikusnak nevezték a fejlesztést, és attól tartanak, hogy a dolgozói megfigyelés új szintre léphet a gyorséttermekben. A Burger King és anyavállalata, a Restaurant Brands International szerint a rendszer „összesített kulcsszavak” alapján értékeli az általános vendéglátási színvonalat, nem pedig konkrét személyeket. A cél – állításuk szerint – az, hogy a vezetők több időt fordíthassanak a csapat irányítására és a vendégélmény javítására.

Mikor vezetik be minden étteremben?

A vállalat tervei szerint 2026 végére az Egyesült Államok összes Burger King étterme hozzáférhet a BK Assistant platformhoz. A gyorséttermi szektorban nem egyedi esetről van szó: más láncok is kísérleteznek mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal. A kérdés inkább az, hogy a hatékonyság növelése és a munkahelyi megfigyelés határa hol húzódik, és ezt a vendégek, valamint az alkalmazottak hogyan fogadják el.

