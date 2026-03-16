Zarándokokat szállító busz zuhant a mélybe Nepálban, legalább heten meghaltak

A busz a Manakamana templomtól szállította vissza az utasokat, amikor a tragédia bekövetkezett. A hindu vallási hely sok hívőt vonz, akik azért látogatnak el ide, mert hitük szerint a szentélyben tisztelt istennő teljesíti a kívánságaikat - írja a The Sun.

A buszban ülők közül többen meghaltak.

A busz 150 métert zuhant

A baleset Shahid Lakhan falu közelében történt szombat este. A busz egy kanyarban megcsúszott a meredek hegyi úton, majd mintegy 150 métert zuhant egy szakadékba. A járművön több mint egy tucat ember utazott.

A rendőrség közlése szerint a halálos áldozatok mind a templomot felkereső zarándokok voltak.

A sérültek között szintén több hívő található, rajtuk kívül a busz sofőrje és segítője is megsérült. Suraj Aryal helyi rendőrfőnök elmondta: az áldozatok között két nő és öt férfi van, valamennyien indiai állampolgárok. A hatóságok szerint a csoport imádkozni érkezett a népszerű szentélyhez. A kerületi vezető tájékoztatása alapján az elhunytak többsége az ötvenes éveiben járt, egyikük pedig hatvanéves volt.

Seven pilgrims from #TamilNadu died after a bus they were travelling in fell into a 150ft-deep gorge while returning from #Manakamana temple at #Kantar in #Nepal's #Gorkha district. Seven more pilgrims from the state who were travelling on the same bus suffered injuries in the… pic.twitter.com/7HJlX58PmY — The Times Of India (@timesofindia) March 16, 2026

A mentésben a rendőrök mellett a környékbeli lakosok is részt vettek, akik segítettek kiszabadítani az utasokat a roncsok közül.

A sérülteket kórházba szállították, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Nepál hegyvidéki útjain gyakoriak a súlyos közlekedési balesetek. A tragédia alig egy hónappal azután történt, hogy egy másik busz is letért az útról az országban, és mintegy 200 métert zuhant egy folyó partjára. Abban a balesetben 19 ember halt meg, köztük egy 23 éves brit turista is, aki éppen az Annapurna-hegység népszerű túraútvonalát teljesítette. Korábban az Origo beszámolt egy másik halálos buszbalesetről, ami szintén Nepálban történt.