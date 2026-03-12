Kiesett a mozgó busz ablakán egy fiatal anya, belehalt – videó

Halálos buszbaleset történt a brazíliai São Sebastião városában, ahol egy 26 éves nő kiesett egy mozgó buszból, miután kiszakadt az ablakkeret. Az áldozat, Renata Yassu Nakama, kétgyermekes édesanya volt.

A fiatal nő nem élte túl a halálos buszbalesetet

Fotó: YouTube

A fiatal nő a zsúfolt járművön állva utazott, és az egyik ablaknak támaszkodott, miközben a busz nagy sebességgel haladt. A tragédia akkor történt, amikor a busz egy kanyarba hajtott.

Az ablakkeret ekkor meglazult, majd hirtelen kiszakadt a helyéről. A nő elvesztette az egyensúlyát, és a mozgó járműből az úttestre zuhant.

A becsapódáskor súlyosan beverte a fejét – írja a Mirror.

A busz sofőrje azonnal megállt, az utasok pedig a segítségére siettek. A beszámolók szerint a nő rövid időre még fel tudott állni mások támogatásával, mielőtt mentővel kórházba szállították.

Az orvosok napokig küzdöttek az életéért, ám sérülései túl súlyosak voltak. A nő három nappal a baleset után meghalt.

A tragikus eset még január 2-án történt, de a busz kamerájának felvételeit csak március 10-én hozták nyilvánosságra. A fiatal édesanya március 11-én ünnepelte volna a 27. születésnapját.

