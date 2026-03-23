Halálos buszbaleset: turistákkal teli jármű zuhant a mélybe egy különös országban

A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a jármű körülbelül 25 turistát és idegenvezetőket szállított, amikor mintegy 15 kilométerre a hófödte hegytől letért az útról és felborult. A buszbaleset helyszínére érkező mentőegységek azonnal megkezdték a sérültek ellátását. A perui egészségügyi minisztérium közlése szerint a kilenc halálos áldozat közül heten a helyszínen, ketten pedig később, kórházban hunytak el. A sérülteket több közeli egészségügyi intézménybe szállították, köztük a Hospital of Matucana és a Casapalca klinika intézményeibe – számolt be a Daily Mail.
A buszbaleset sérültjeit állapotuk alapján súlyozták
A mentésben részt vevő tűzoltók elmondták: a helyszínen azonnali triázst végeztek, vagyis a sérülteket állapotuk súlyossága alapján osztályozták, hogy a legsúlyosabb esetek mihamarabb megfelelő ellátáshoz jussanak. A sérülteket stabilizálták, majd rendőri segítséggel szállították kórházba. Egyelőre nem tudni, hogy a halálos áldozatok vagy a sérültek között vannak-e külföldiek, például brit vagy ír turisták.
Köd, veszélyes út és nehéz terep
A baleset körülményeit még vizsgálják, de helyi beszámolók szerint a térségben uralkodó sűrű köd is szerepet játszhatott a tragédiában. Emellett a busz egy burkolatlan, nehezen járható hegyi úton haladt, ami tovább növelhette a kockázatot. A helyszínen készült fotók drámai képet festenek: a jármű a tetejére borulva hevert, miközben az utasok csomagjai szétszóródva borították a környéket.
A közel 5500 méter magas Rajuntay-hegy az Andok egyik látványos, ám veszélyes kirándulóhelye, amely elsősorban tapasztalt túrázók körében népszerű. A legtöbb túra Lima városából indul, jellemzően szombat éjszaka, és vasárnap tér vissza.
