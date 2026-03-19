cápatámadás

Brutális cápatámadás – széttépte a szörföst a ragadozó

Cápa támadt rá egy szörfösre Kaliforniában egy népszerű strandon. A sérültet egy szabadnapos vízimentő húzta partra, a szörfös súlyosan megsérült a cápatámadás során.
cápatámadásszörfösKalifornia

Cápatámadásban sebesült meg egy szörfös Kaliforniában. A vadállatot a támadás előtt több strandoló is észrevette, a partszakaszt ideiglenesen lezárták – írja a Sun.

Cápatámadásban sebesült meg egy szörfös Kaliforniában (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 39 éves férfi a strandon szörfözött, amikor a cápa megtámadta. A szörfös próbált a partra úszni, egy szolgálaton kívüli vízimentő sietett a segítségére, és húzta ki.

A férfit kórházba szállították, mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett.

A strandolók szerint a cápatámadás után a vadállat nem állt odébb, látták, amint a vízben köröz.

Az érintett partszakaszt 48 órára lezárták, a hatóságok vizsgálják, miért merészkedett ennyire sekély részre a vadállat.

Brutális cápatámadás történt La Jollánál, egy búvárt ragadott el a hatalmas ragadozó

Tragikus cápatámadás rázta meg a kaliforniai La Jolla-öböl partvidékét, amikor egy fiatal szabadtüdős búvárt egy hatalmas ragadozó ölt meg a vízben. A 33 éves Robert Pamperin társával merült, aki tehetetlenül nézte végig a végzetes eseményeket. A cápatámadástól sokkos állapotba került a szerencsétlenül járt férfi barátja, aki végignézte a történteket.

A családja szeme láttára marcangolt halálra egy 55 éves orvost egy cápa

Megrázó tragédia történt a Csendes-óceán egyik felkapott paradicsomában. Egy 55 éves orvos cápatámadás áldozata lett, miközben szörfözött. A férfi rokonai a partról nézték végig a borzalmakat.

 

