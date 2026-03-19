Brutális cápatámadás – széttépte a szörföst a ragadozó

Cápatámadásban sebesült meg egy szörfös Kaliforniában. A vadállatot a támadás előtt több strandoló is észrevette, a partszakaszt ideiglenesen lezárták – írja a Sun.

Fotó: Unsplash

A 39 éves férfi a strandon szörfözött, amikor a cápa megtámadta. A szörfös próbált a partra úszni, egy szolgálaton kívüli vízimentő sietett a segítségére, és húzta ki.

A férfit kórházba szállították, mindkét lábán súlyos sérüléseket szenvedett.

A strandolók szerint a cápatámadás után a vadállat nem állt odébb, látták, amint a vízben köröz.

Az érintett partszakaszt 48 órára lezárták, a hatóságok vizsgálják, miért merészkedett ennyire sekély részre a vadállat.

